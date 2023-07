Fiica unui campion român la kickboxing, bătută de o membră a unui clan: “A suferit și o traumă psihică”

Cunoscutul sportiv Claudiu Bădoi, campion mondial la kickboxing, a trăit momente cumplite în momentul în care și-a văzut fata și soția bătute într-un parc din cartierul bucureștean Militari. Bărbatul a intervenit pentru a aplana conflictul, după care și-a dus copilul la spital și la Secția 21 Poliție.

Fiica unui campion român la kickboxing, bătută în parc

Claudiu Bădoi are sute de meciuri câștigate în țară și în străinătate, fiind unul dintre cei mai cunoscuți luptători de K-1 din România. Originar din Teleorman, ”Prințul” Bădoi s-a stabilit în Sectorul 6 al Capitalei, în cartierul Militari. În urmă cu mai multe seri, bărbatul se antrena în parc alături de soția sa, Georgiana.

Și-a lăsat fetița în grija unei prietene, care s-a dus la cumpărături cu micuța. Într-un moment de neatenție, fata s-a luat la bătaie cu alți copii, iar mama unuia dintre acești copii a bătut-o măr pe fata lui Claudiu Bădoi. A aflat despre cele întâmplate prin telefon, moment în care a fugit să-și salveze copilul.

. Doamna care ne lovise copilul era foarte agresivă. Imediat, s-a repezit la soția mea și a luat-o la bătaie. Am evitat s-o lovesc pe această femeie, mai ales că sunt sportiv de performanță. Am fost, totuși, nevoit s-o îmbrâncesc, pentru că nu mai voia să-i dea drumul nevestei mele”, a explicat Bădoi pentru .

Luptătorul a ajuns cu fetița la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, după care au făcut plângere penală la Secția 21. Conform sursei citate, presupusa agresoare ar fi membră a unui ”clan obscur”, cunoscut în zonă sub numele de Fifi. Femeia e cunoscută în zonă drept agresivă și nu ar fi la prima ispravă de acest gen.

Mai mult, Claudiu Bădoi a explicat că a fost amenințat pe internet de mai mulți membri ai clanului Fifi. ”Pe lângă amenințări, m-au făcut criminal, au spus că sunt un pericol pentru copiii pe care îi antrenez la sala mea de kickboxing și mi-au jignit copilul într-un mod incalificabil.

, am decis că nu am dreptul să-mi fac singur dreptate, așa că aștept ca polițiștii și procurorii să-și facă treaba, iar cei care au greșit, să suporte consecințele impuse de lege, mai ales că medicii de la spitalul de copii i-au dat fetei mele o trimitere la psiholog, deoarece a suferit și o traumă psihică în urma incidentul din parc”, a declarat Claudiu Bădoi.

Claudiu Bădoi a avut parte de o viață grea, însă a reușit în cele din urmă să se ridice deasupra greutăților. ”Am crescut 17 persoane într-o singură cameră. Aveam patru paturi şi dormeam câte 5-7. Mai dormeam şi pe jos. Vara, când era cald, mai dormeam şi pe afară. Am plecat de la 8 ani de acasă, am plecat pentru că nu mai suportam, mă durea stomacul de foame, la propriu!”, povestea Claudiu Bădoi.

A ajuns în cele din urmă la București, unde a dormit inclusiv în Piața de Flori, unde bunica sa vindea pătrunjel. ”Căram flori pe acolo, îi ajutam pe florari pe la florarii, pe acolo. Făceam curăţenie. Şi fiecare… cineva îmi dădea de mâncare, altul îmi dădea 5 lei, 10 lei, cum era! Să am ce să mănânc şi să nu mai râdă copiii de mine, la şcoală, că nu am pachet, că nu am ghiozdan, că nu am adidaşi, că nu am nimic. Mă duceam în cizme la şcoală. Dormeam în Piaţa de Flori pe cartoane, pe jos”, își aducea aminte sportivul.