Video – Bătaie ca-n filme într-un parc din Mogoșoaia. Doi tineri, bătuți până la sânge de un alt adolescent

Cei doi tineri au fost bătuți cu pumnii și umiliți de un alt adolescent, într-un parc din Mogoșoaia, iar una dintre victime a părăsit locul agresiunii cu sânge pe față. Polițiștii din Ilfov au intrat pe fir și au deschis o anchetă după ce au urmărit pe Facebook cum toi copii de 13 și 15 ani erau agresați violent de un alt băiat.

Bătaie ca-n filme într-un parc din Mogoșoaia

În imagini se vede cum agresorul îi lovește violent, cu pumnii, pe cei doi copii, iar pe unul îl obligă să se așeze în genunchi. ”Nu, te rog”, îi transmite una dintre victime, însă adolescentul nu este impresionat. ”Ba da, trebuie să plătești”, îi transmite acesta victimei sale, înainte de a-și continua agresiunea, conform

ADVERTISEMENT

Potrivit femeii care a postat filmarea, cei doi copii au fost bătuți pentru că agresorul le-a trecut ”taxă ca să treacă strada”. ”Poliția Română vă rugăm să luați măsuri în acest caz și să oferiți siguranță copiilor noștri. Auziți, cer taxa pentru traversarea șoselei, pentru că le încalcă teritoriul. I-a cumpărat maicăsa strada”, s-a întrebat retoric femeia care a făcut publică filmarea șocantă.

”La data de 21 martie a.c. al Judeţului Ilfov a fost sesizat prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, la aceeaşi dată, în jurul orei 21:10, fiul său, în timp ce se afla în parcul Mogoşoaia, pe fondul unui conflict spontan, a fost agresat fizic de către un băiat. De asemenea, la data de 5 aprilie a.c., poliţiştii din Mogoşoaia au fost sesizaţi de către un bărbat, cu privire la faptul că, la data de 21 martie a.c., fiul său a fost agresat fizic de către un tânăr”, a comunicat Poliţia Judeţeană Ilfov.

ADVERTISEMENT

Așadar, în acest caz a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Urmărirea penală va fi efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea. Astfel de cazuri sunt tot mai dese în România, țara unde violența este la ea acasă și nimeni nu este sigur atunci când iese din casă.

Așadar, câte o filmare în care diverși copii sau tineri sunt bătuți de alți tineri sau chiar de adulți, din cele mai absurde motive. De exemplu, un caz la fel de grav a fost înregistrat în trecut în județul Vaslui, unde doi frați au fost bătuți crunt de un bărbat.

ADVERTISEMENT

Conform Acces Direct, Maricel, unul dintre oamenii bătuți, a explicat că el și agresorul au avut un conflict mai vechi, încă din 2017, însă situația a escaladat rapid în 2019, când victima a ajuns la spital după ce a fost bătută măr. Totul s-a petrecut în fața magazinului din sat, pe baza acelui conflict mai vechi.

”Conflictul este vechi, din 2017. Stanciu Valerel și Stanciu Mihai mi-au zis că nu mai am zile de trăit, că vrea să mă omoare. Cu nicio ocazie, cu nimic, are el ceva asupra mea și el îmi ține calea. După aia mi-a spus nu scapi tu de mine. Am ajuns iar în incinta magazinului, erau patru băieți înăuntru. Apare mașina lui seara, când se întuneca. Își ia o bere de la magazin și vine înăuntru. Mi-a dat o sticlă aici (nr. în față) și cuțitul l-a scos și mi l-a băgat în picior”, a dezvăluit Maricel.

ADVERTISEMENT

A ajuns la spital în 2019, cu răni grave, după ce a fost bătut de dușmanul său din sat. Situația a escaladat pentru că Maricel a refuzat să-l primească pe agresor la o masă din magazin, unde sătenii stăteau la o poveste și la un pahar. ”A venit SMURD-ul, m-a dus la Vaslui. Dimineața, la 5, a venit Poliția. La 5:30 mi-au dat drumul acasă, cu tăieturi, am ajuns acasă. Eu eram în picioare și Săndel era pe scaun”, a adăugat victima.