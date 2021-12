Filmele nominalizate la Globurile de Aur 2022. Gala nu este transmisă la Tv pentru prima dată în istorie

Au fost anunțate filmele nominalizate pentru Globurile de Aur 2022.

Dune, Coda, Belfast, King Richard și The Power of the Dog candidează pentru cel mai bun film dramatic.

Ediția cu numărul 79 a premiilor nu va fi transmisă la Tv în urma conflictului dintre Asociația presei străine de la Hollywood și marile canale de televiziune americane. Gala Globurilor de Aur are loc pe 9 ianuarie.

Filmele The Power of the Dog și Belfast au câte 7 nominalizări și sunt considerate favorite la secțiunea film dramatic. Deocamdată, la secțiunea serial Tv, favorit pare Succession cu 5 nominalizări. Aceasta este urmată de Ted Lasso și The Morning Show, cu câte 4 nominalizări.

La categoria cel mai bun musical sau comedie au fost nominalizate filme precum Cyrano, Don’t Look Up, Licorice Pizza, Tick, tick… Boom!, și West Side Story, a anunțat Asociația Presei Străine de la Hollywood.

Cel mai recent film al regizorului Pedro Almodovar, Madres Paralelas, a fost nominalizat pentru cel mai bun film străin. Este cea de-a 9-a nominalizare pentru spaniol, care a mai câștigat Globul de Aur în 1999 și 2002.

La această categorie au mai fost alese filmele: Compartment Nr.6 (Germania, Rusia și Finlanda), Drive My Car (Japonia), The Hand of God (Italia) și A Hero (Iran și Franța).

Pentru titlul de cel mai bun actor se vor lupta în acest an Mahershala Ali, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Will Smith și Denzel Washington. La categoria cea mai bună actriță au fost nominalizate: Jessica Chastain, Olivia Colman, Nicole Kidman, Lady Gaga și Kristen Stewart.

Nominalizările pentru Globurile de Aur

Cel mai bun actor într-un serial – comedie sau musical

Anthony Anderson, Black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Cea mai buna actriță într-un serial – comedie sau musical

Hannah Einbender, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

Cel mai bun actor într-un serial

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

Cea mai buna actriță într-un serial

Uzo Aduba, In Treatment

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Mj Rodriguez, Pose

Cel mai bun actor într-o serie făcută pentru televiziune

Paul Bettany, WandaVision

Oscar Isaac, Scenes From a Marriage

Michael Keaton, Dopesick

Ewan McGregor, Halston

Tahar Rahim, The Serpent

Cea mai bună actriță într-o serie făcută pentru televiziune

Jessica Chastain, Scenes From a Marriage

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Margaret Qualley, Maid

Kate Winslet, Mare of Easttown

Cel mai bun serial de televiziune- Drama

Lupin, The Morning Show, Pose, Squid Game, Succession

Cea mai bună serie limitat sau film creat pentru televiziune

Dopesick, Impeachment: American Crime Story, Maid, Mare of Easttown, The Underground Railroad

Cea mai bună actriță în rol secundar

Jennifer Coolidge, White Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Andie MacDowell, Maid

Sarah Snook, Succession

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Cel mai bun actor în rol secundar

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Mark Duplass, The Morning Show

Brett Goldstein, Ted Lasso

Oh Yeong-su, Squid Game

Cel mai bun serial musical sau comedie

The Great, Hacks, Only Murders in the Building, Reservation Dogs, Ted Lasso.

Gala nu se va difuza la TV

Nominalizările pentru cea de-a 79-a ediția a Globurilor de Aur au fost anunțate de rapperul Snoop Dogg. În acest an, gala nu va fi difuzată la televizor.

organizatoarea galei, este și acum în dispută cu marile canale de televiziune americane pe tema nerespectării diversității la nominalizări sau între cei incluși în asociație. Astfel, NBC a anunțat că nu va transmite ceremonia.

În urma acestui scandal, Tom Cruise a decis să înapoieze cele trei pe care le-a primit în carieră.