Filmul care a aruncat în aer topurile Netflix. The In Between, tradus „Între lumi”, milioane de vizualizări

Aproape două ore ține ecranizarea The In Between, una care a făcut ravagii în topurile Netflix. Între lumi este încadrat la filme romantice, dar toți cei care l-au urmărit au transmis că, de fapt, are de toate pentru toți.

The In Between, filmul care domină topurile Netflix

Oficial, filmul spune o poveste aparte. După ce-și pierde iubitul într-un accident tragic, o adolescentă cu inima sfâșiată începe să creadă că dragostea vieții ei îi trimite semne de dincolo de mormânt.

Vorbim despre o poveste de dragoste supranaturală, una care o are în prim plan pe Tessa, interpretată magistral de Joey King. După ce a stat mai toată viața în casele de plasament, tânăra nu crede că o să-și mai găsească jumătatea.

Întregul șir al evenimentelor se schimbă însă după o întâlnire întâmplătoare cu Skylar, jucat de Kyle Allen. Ne oprim aici cu detaliile pentru că nu vrem să vă stricăm plăcerea de a urmări filmul.

Vă mai spunem doar că finalul este unul care, într-adevăr, face toți banii și unul care o să vă lase fără cuvinte în fața televizoarelor.

Mai trebuie spus că Joey King și-a făcut debutul în actorie în serialul Disney The Suite Life of Zack and Cody. A fost o primă experiență care a condus-o către alte roluri importante.

În 2008, tânăra actriță a debutat pe marile ecrane în filmul Quarantine. Rolul din The In Between pare că a propus-o definitiv în inimile cinefililor.

De altfel, ecranizarea a fost primită cu mult entuziasm în , acolo unde s-a dus direct pe primele poziții. a adus filmul și mai aproape de oameni și a făcut posibilă o poveste de iubire pe care mulți au considerat-o de nerealizat.

Mai ales când la mijloc, între lumi, stau lucruri pe care oamenii nu sunt obișnuiți să le gestioneze. Cel puțin nu atât de ușor, nu așa.