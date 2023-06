Filmul românesc care i-a uimit pe americani. Experții nu înțeleg cum a reușit să bată Avatar 2 și alte nume grele ale cinematografiei mondiale. Și Ambasada SUA la București l-a aplaudat

Filmul românesc care . Experții nu înțeleg cum a reușit să bată Avatar 2 și alte nume grele ale cinematografiei mondiale. Și Ambasada SUA la București l-a aplaudat pentru povestea pe care o propune cineaștilor.

Conform , pelicula care marchează un punct istoric în industria cinematografică este Teambuilding, lansat în anul 2022. Comedia satirică este regizată de Matei Dima, Alex Coteț și Cosmin Nedelcu, alias Micutzu.

O perioadă foarte lungă de timp a dominat cele mai mari încasări din țara noastră, aspect lăudat de experții în acest domeniu. A fost surclasat de producția lui James Cameron, dar a rămas în box office-ul de la finalul anului trecut.

Succesul uluitor al filmului Teambuilding a luat pe toată lumea prin surprindere. Mihai Chirilov, directorul artistic de la Transilvania Film Festival, este de părere că pelicula a divizat cu adevărat profesioniștii din industria filmului.

„Au fost unii oameni, inclusiv eu, care apărau acest film și chiar se bucurau de acest film. Dar marea majoritate s-a exprimat foarte împotrivă. Aceste hituri comerciale pun o anumită presiune asupra cineaștilor români consacrați.

Ei se tem că întreaga paradigmă, în ceea ce privește finanțarea, se va schimba. Cred că acest lucru va reconfigura industria. Există o presiune asupra industriei cinematografice pentru a obține cifre comerciale.

Nu știu cum o vor face, ce se va schimba în ceea ce privește subiectele, abordarea. Dar este ceva în aer”, a declarat acesta, mai arată sursa menționată anterior. Un alt film lăudat de americani este Mirciulică.

Filme românești, apreciate de americani

Comedia regizată de Cristian Ilișuan și care îl are în prim-plan pe un tânăr de 30 de ani care locuiește cu părinții, a fost apreciată de americani. în care joacă Mircea Popa s-a clasat pe locul 7, depășind Black Panther: Wakanda Forever.

În plus, a terminat în fața unor producții celebre la Hollywood, printre care se numără: Minions: The Rise of Gru, Doctor Strange in the Multiverse of Madness și Top Gun: Maverick. Un alt film îndrăgit în SUA este Două bilete de loterie, regizat de Paul Negoescu.