Ce a pățit Smiley pe scena de la America’s Got Talent. Nu i-a venit să creadă, Simon Cowell a fost și el uimit

Experiență unică pentru Smiley. Artistul a avut parte, vineri, de un moment pe care cu siguranță îl va ține minte întreaga lui viață. La invitația faimosului producător de televiziune, Simon Cowell, el a fost la America’s Got Talent (Americanii au talent), iar acolo a avut parte de o surpriză.

Smiley, invitat de Simon Cowell la America’s Got Talent. Surpriza de care a avut parte acolo

Smiley a relatat întreaga întâmplare , dezvăluind, totodată, că va petrece 14 zile peste Ocean. El a povestit și arătat fanilor cum a făcut cunoștință cu juriul de la Americanii au talent, care filmează pentru un nou sezon, dar și cum Terry Crews l-a chemat pe scena competiției.

Ajuns pe scenă, Smiley a salutat publicul și mare i-a fost uimirea când a descoperit că printre spectatori sunt inclusiv români. ”Am avut și surpriza să găsesc români în sală. Foarte drăguți au fost”, a precizat Smiley, într-un ”Daily Vlog”.

”V-am spus că am început un Daily Vlog pe TikTok? Vă iau cu mine peste tot și vă arăt ce se întâmplă în cele două săptămâni în care sunt în America. Astăzi am fost la America’s Got Talent, la invitația lui Simon Cowell, iar Terry Crews mi-a făcut surpriza de a mă invita pe scenă.

Sofia Vergara și Heidi Klum sunt foarte cool și mi-au spus mie la ureche că “Smiley și Pavel Bartos sunt foarte buni”, a scris Smiley în dreptul filmulețului, postat pe rețelele de socializare, în care arată că a fost la Americanii au talent.

America’s Got Talent, format preluat de mai multe țări. Când a apărut emisiunea ”Românii au talent”

America’s Got Talent este unul dintre cele mai de succes formate, de la nivel global. Odată cu apariția lui, în 2009, și alte țări au preluat modelul, precum: România, Spania, Italia sau Marea Britanie. ”Românii au talent” s-a creat doi ani mai târziu, în 2011.

Smiley prezintă ”Românii au talent” încă din primele sezoane. Cei doi sunt foarte apreciați pentru simpatia pe care o afișează și umorul pe care-l transmit oamenilor. La un moment dat, Smiley a fost și jurat.

În 2021, Smiley i-a luat locul, temporar, lui Andi Moisescu, după ce acesta s-a îmbolnăvit de coronavirus și a trebuit să stea acasă, izolat. Artistul a ocupat scaunul juratului și a votat în numele lui. Dincolo de acestea, ”Românii au talent” se difuzează în continuare și se poate vedea în fiecare vineri, de la 20:30, până la anunțarea marelui câștigător.

