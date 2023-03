Filmul românesc de pe Netflix care te va cutremura. Văru Săndel, rolul vieții într-o poveste cu un final impresionant: ”Trăiește de cinci ani aceeași zi din viața ei”

are te va cutremura. Actorul pe numele său real Alexandru Pop joacă rolul vieții într-o poveste cu un final impresionant, care ar fi trebuit să fie o continuare a comediei de succes Pup-o mă. Cine trăiește de cinci ani aceeași zi din viața ei.

Pelicula românească de pe Netflix care te va zdruncina. Văru Săndel, în pielea unui personaj de nota 10. Care e povestea lungmetrajului

Pelicula românească de pe Netflix care te zdruncina a fost lansată în anul 2020 și poate fi găsită sub denumirea Să nu uiți până diseară, prescurtarea fiind SNUPD. Alin Panc este producătorul datorită căruia a intrat în pielea unui personaj de nota 10.

ADVERTISEMENT

Renumitul actor joacă rolul unui polițist de la țară care găsește în barul pe care-l deține un tânăr proaspăt eliberat din închisoare. E vorba de Bâtfoi care fusese închis pentru furt calificat, dar care recidivează la scurt timp după ce ajunge în libertate.

Infractorul vrea să-i cumpere iubitei sale un inel de logodnă, prima bijuterie achiziționată fiind pierdută după ce cade cu bicicleta într-un șanț de pe marginea drumului. Lungmetrajul este despre dragoste și puterea de a ierta.

ADVERTISEMENT

Însă nu găsirea unei soluții este cea mai mare problemă în filmul de pe Netflix, ci faptul că barul în care ajunge Bârfoi este deținut de un om al legii care la rândul său are o situație complet neașteptată în familie.

Să nu uiți până diseară, filmul de pe Netflix care te va uimi

O descoperire surpriză îl face pe infractor să intre într-o situație fără ieșire. Oare cine este persoana care trăiește de cinci ani aceeași zi din viața ei și cum se va termina lungmetrajul de pe platforma de streaming?

ADVERTISEMENT

„Iubita, tu ești nefericită! Asta nu mi-ai mai spus-o până acum…”, este replica pe care Văru Săndel o spune în filmul Să nu uiți până diseară, finalul fiind unul care te va lăsa cu lacrimi pe obraz și cu multe întrebări.

Din distribuția peliculei de pe Netflix mai fac parte Miruna Bilei, Codrina Pătru, Diana Nițu, Cristi Toma și Bogdan Mustață, conform . Camelia Popa este cea care a regizat lungmetrajul, în timp ce scenariul este scris de Salex Iatma.

ADVERTISEMENT

Coloana sonoră a filmului românesc care te va impresiona până la lacrimi este realizată de Vera Turcanu, artista care a fost concurentă la X Factor, dar și la The Voice of Greece. Cântăreața din Republica Moldova a întors toate cele 4 scaune cu piesa No Roots.