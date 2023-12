Finala pentru postul de antrenor la Dinamo: „Au rămas în discuție doar doi. Poate fi un străin!”. Exclusiv

Liviu Ciobotariu, cel mai vehiculat nume pentru a prelua Dinamo, are șanse extrem de mici să mai ajungă în Ștefan cel Mare chiar și după despărțirea de Sepsi. . Cine sunt în pole-position să îi preia pe „câini”.

Cine va fi noul antrenor al lui Dinamo? Dezvăluiri la Fanatik SuperLiga

Daniel Șendre, analistul FANATIK SUPERLIGA, a vorbit despre : „Cel puțin doi dintre antrenori au fost dați doar de către presă. Mă refer la Dusan Uhrin și la Dario Bonetti. Eu sunt convins că acești antrenori nu au fost numiți. Au fost sunați de către colegi ai noștri din presă și oamenii și-au spus părerea și atât”.

Fostul purtător de cuvânt al DDB crede că fostul antrenor al lui Sepsi nu va ajunge la Dinamo: „Din toate numele care s-au vehiculat, au rămas în acest moment în discuție, Florin Bratu și Ionuț Badea. Din câte știu eu Ciobi a declinat oferta. El are o ofertă din străinătate căreia vrea să îi dea curs”.

Șendre speră însă că Dinamo va aborda și alte piste din străinătate: „Deci cam acestea ar fi numele. Eu însă nu exclud varianta ca cei din Red&White să ne surprindă și să fie un cu totul altul antrenor, poate chiar un străin. Ideea este să nu se grăbească”.

„Cu antrenorul ăsta se va merge până la capăt”

Dinamovistul îndeamnă la calm, chiar dacă echipa este într-o situație extrem de delicată: „Nu pot schimba absolut nimic pentru meciul cu Sepsi. Pe Dinamo nu trebuie să o strângă niciun antrenor cu ușa. Dinamo nu trebuie luată prizioneri de niciun antrenor, jucător sau oricine altcineva.

Au timp să se gândească, pentru că alegerea pe care o fac este crucială, esențială. Cu antrenorul ăsta se va merge până la capăt. Spun că nu este neapărat obligatoriu ca până la meciul cu Sepsi pe bancă să stea un antrenor. Nu poate schimba absolut nimic.

Ba mai mult decât atât, un antrenor profesionist chiar dacă este numit astăzi eu cred că ar refuza să stea pe bană la meciul cu Sepsi. Nu ar avea decât un ‘Bună ziua’ să le zică”.

Florin Bratu, favorit să preia Dinamo: „A furat un pic startul”

Daniel Șendre crede că Florin Bratu are cele mai mari șanse să fie numit noul antrenor al lui Dinamo: „Nu am nicio preferință și chiar dacă aș avea nu aș spune public nimic. Dacă ar fi să aleagă cealaltă variantă aș anula tot ce am spus înainte. Tot ce pot să spun și vedem cu toții e că Florin Bratu a furat un pic startul. El este cel care intră pe la emisiunile de sport, el este cel care vorbește”.

Cu toate acestea, Șendre ar agrea mai degrabă un alt nume: „Nu exclud această posibilitate chiar îi rog să ne surprindă. Vedeți bine că există variante. Timpul pare scurt, dar nu este dacă ne gândim la moment și la greutatea deciziei. Iftime are discuții cu un antrenor străin, Sepsi a pus un antrenor străin”.

Are și niște sfaturi pentru conducerea lui Dinamo: „Deci să se gândească, să nu se grăbească, să analizeze bine, să cântărească lucrurile, să facă alegerea asta în mod profesionist. Doar ei cei implicați în club pot să ia decizia cea mai bună, pentru că ei au toate datele”.

Mă refer la date obținute prin analiză video, la faptul că doar tu poți cunoaște jucătorii, problemele care sunt în vestiar și ce a rămas în urmă. Doar cei implicați pot lua decizia asta inspirat și în cunoștință de cauză.

Și exact așa cred că va fi luată. Nu doar pe ideea asta care e cel mai bun motivator, care apare mai mult la televizor, care își dorește mai mult victoria și așa mai departe”, a concluzionat Șendre.

Cine sunt cei doi antrenori care se luptă să preia Dinamo