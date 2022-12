Finalistul de la Vocea României, Winael Baldus, dezvăluiri din culisele show-ului! Ce vrea să facă cu banii de premiu

Winael Baldus a ajuns în ultima fază a show-ului Vocea României de la Pro TV și speră că talentul îl va ajuta să câștige finala în care concurează din partea echipei Smiley & Theo Rose. Până atunci însă, exoticul concurent și-a dezvăluit gândurile pentru FANATIK.

Winael Baldus și-a făcut planuri cu banii pe care îi poate câștiga la Vocea României

Winael Baldus a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre visurile pe care le are cu privire la , acolo unde poate intra în posesia marelui premiu în cazul în care va obține voturile telespectatorilor de la Pro TV.

Cu toate că ar avea interesul să se roage de cei de acasă să îl voteze, tânărul concurent, originar din Caraibe, are un mesaj cât se poate de corect și cere ca cei mai buni concurenți să fie susținuți de telespectatori. În altă ordine de idei, Winael Baldus a vorbit despre , dar a făcut dezvăluiri cu privire la culisele show-ului și munca lui de până acum.

De asemenea, el ne-a dezvăluit și ce și-ar dori să facă cu banii pe care i-ar putea câștiga, iar surpriza noastră a fost cu atât mai mare cu cât, de fapt, pentru el nu vrea nimic.

Winael Baldus: ”Țin să mulțumesc din suflet echipei mele de supereroi”

Cum ai descrie experiența Vocea României?

– Îmi este atât de greu să îmi găsesc cuvintele, de fiecare dată. Între repetiții cu antrenorii, scenă, interviuri, apariții în presă și gestionarea conturilor de social media, este un an extrem de plin. După fiecare apariție pe scenă simt că prind aripi. De fapt, despre asta este vorba, despre a cânta. Restul sunt, desigur, importante, dar momentul de maximă exhuberanță este pe scenă. Aici uit de tot și toate, de oboseală, de probleme, de mâhniri, aici pot să fiu pur și simplu eu. Muzica, emoția, scena, publicul meu. Atât. Doar să cânt.

Țin să mulțumesc din suflet echipei mele de supereroi Smiley și Theo Rose, precum și antrenorului meu vocal, Alina Dincă. Sunt niște oameni extraordinari, cu care este o onoare să lucrez. Mulțumesc mult și echipei minunate de la PRO TV, datorită căreia toată această magie este posibilă.

Care a fost cel mai dificil moment, pentru tine, până acum?

– Cred ca am două la „egalitate”, ca să spun așa. Dar din motive diferite. În etapa Confruntărilor, am fost ales să cânt cu Eki, care avea să-mi devină prieten extrem de apropiat, my bro, cum ne tachinam între noi. Eki este un artist complet, entertainer, voce, mișcare scenică, experiență. Cu alte cuvinte, un adversar redutabil. Deși este un om extrem de corect și fair play, chiar nu a fost ușoară confruntarea cu el, și mi-am dat seama, din start, că trebuie să aduc totul la alt nivel ca să-i pot face față. A fost o săptămână și ceva de muncă asiduă, telefoane, căutări. Însă m-am bucurat enorm de experiență, să lucrezi cu cineva la un nivel înalt automat te determină și pe tine să dai tot ce e mai bun.

Un alt „hop” a fost în primul live. You are the Voice este o piesă foarte dragă lui Smiley, și îmi doream din tot sufletul să nu îl dezamăgesc. Iar pe altă parte, primul live este momentul în care ieși din sfera de decizie a antrenorilor și intri pe mâna publicului. Și de aici și emoțiile: oare mă plac? Oare dau suficient? Oare mă vor vota? Ce ușurare și recunoștință am simțit în momentul în care mi-am dat seama ce mult mă iubește publicul!

Ce spune finalistul de la Vocea României despre Smiley și Theo Rose?

Cum este să lucrezi alături de Smiley & Theo Rose?

– Cum ziceam, supereroi. Conexiunea dintre concurent și antrenor este un moment foarte special. Sunt oameni pe care îi admir profund și față de care am un mare respect. Cel mai mult cred că mi-a plăcut că sunt amândoi niște oameni relaxați, informali și primitori, dar și echilibrați. Sunt întotdeauna foarte încrezător în feedback-ul lor, pentru că știu că vor fi foarte sinceri cu mine, nu mă vor încuraja pe nemeritate, dar nici nu mă vor descuraja. Este extrem de important să ai pe cineva „dintr-o bucată” în viața ta, mai ales ca artist.

Te-ai mutat în România, cu iubita ta, mai exact în Sibiu. Cum ți se par oamenii de aici?

– N-aș mai pleca niciodată. Sunt irevocabil îndrăgostit de România. Dar pot să spun și că am fost privilegiat. M-am mutat într-un oraș superb și curat, Sibiu, înconjurat de natură și de sate superbe. Iris (iubita mea) și familia ei m-au primit cu brațele deschise și m-am simțit de la bun început ca un membru al familiei. Mi-am făcut o grămadă de prieteni, iar lumea este foarte primitoare. Majoritatea sunt curioși să afle cum cineva din Caraibe decide să se stabileasca tocmai în România. Am spus povestea asta de atâtea ori, și niciodată nu mă plictisesc de ea!

Familia ta ce spune despre mutare și despre Vocea României?

– Mama mea este foarte încântată. Ea întotdeauna a muncit enorm ca eu să pot să fac muzică. Cursurile de canto nu sunt ieftine în Guadeloupe. Așa că o văd cum îi crește inima de fiecare dată când am câte o reușită. De fapt, reușita nu este doar a mea, este și a ei în egală măsură.

Cât despre viața din România… ei bine, chiar dacă e departe, ai mei sunt foarte bucuroși să mă știe bine și în siguranță. Mi-au înțeles dragostea pentru România, ba mai mult, de abia așteaptă să vină și ei să o viziteze.

Ce va face Winael Baldus cu banii de la Vocea României?

Dacă câștigi, ce ai de gând să faci cu marele premiu?

– Sincer, e foarte greu de imaginat până când ești cu adevărat în situație. Ăsta e purul adevăr. Aș vrea să îmi ajut familia, în primul rând, atât pe cea de aici, cât și pe cea din Caraibe. Mama mea este singură și nu întotdeauna îi este ușor.

Dar mai am două lucruri în minte. Aș vrea să creez o bursă de merit, pentru cineva care își dorește să facă muzică și nu are posibilitatea financiară. Sunt atât de multe talente de care nu știm, care nu își permit să își lucreze talentul.

Apoi cred că mi-aș îndrepta atenția spre un adăpost de animale. Cățelușa noastră Raela este salvată din condiții mizerabile, de pe câmp, și de multe ori stau să mă gândesc la mici suflete care trăiesc în condiții de nedescris. Mi-ar plăcea să contribui și eu, chiar și puțin la bunăstarea unui animăluț.

Ce mesaj ai pentru ce de acasă, care te vor vota?

– Am să le spun înainte de toate, votați cu inima. Cu siguranță fiecare dintre noi patru va încerca să dea tot ce e mai bun. Votați cu cel/cea cu care vibrați cel mai mult. Cu cel/cea care reușește să vă miște cel mai mult.

Eu pot doar să vă promit că voi da tot ce e mai bun, și că mă înclin în fata fiecăruia care mă va asculta.

Winael Baldus îl admiră pe Michael Jackson

Care este cea mai importantă voce din viața ta? De ce?

– În muzică? Hm, nu cred că am vreo preferință clară. Mă inspir adesea din muzica lui Bruno Mars, Adele, Michael Jackson sau Stevie Wonder. Cred că e foarte greu pentru un artist să dea un nume, pentru că fiecare voce care trece prin viețile noastre ne influențează într-un anume fel. De la pasărea care cântă în pădure, la Michael Jackson. E important să ne oprim și să acceptăm tot ceea ce viața are să ne ofere. Chiar și muzical.

Cei vei face de sărbători anul acesta?

– Sincer, primul meu gând merge înspre relaxare. A fost un an foarte intens, pe care l-am savurat din plin. Îmi doresc să mă înconjor de familie și de prieteni. Sărbătorile fericite sunt de fapt sărbătorile petrecute cu cei dragi!

Pe de altă parte, m-aș bucura foarte tare și de activitate muzicală de sărbători. În egală măsură (mai ales la Revelion) românilor le place tare mult să sărbătorească, așa că nu m-aș da în lături să intru și eu „în horă”.