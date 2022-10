Firma care administrează proprietatea din România a Regelui Charles are probleme financiare. Ce a salvat-o de la faliment

Prințul de Wales a devenit Regele Charles al III-lea după decesul mamei sale, Regina Elisabeta a II-a, care s-a petrecut pe 8 septembrie 2022. Recent, presa a dezvăluit că Charles va fi încoronat oficial pe 3 iunie 2023, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Westminster Abbey. Evenimentul se va încheia cu o slujbă religioasă anglicană, oficiată de arhiepiscopul de Canterbury.

Casa de la Viscri a Regelui Charles a fost transformată în centru de vizitare

Prințul Charles a fost un vizitator frecvent al României în ultimii 10-15 ani, deoarece deține două proprietăți la noi în țară. Prima a fost cea de la Viscri, județul Brașov, și care este administrată de fundația ce îi poartă numele. Aceasta a fost restaurată și integrată în circuitul turistic. În vara lui 2022, casa de la Viscri a fost transformată din pensiune într-un centru de vizitare.

ADVERTISEMENT

Charles mai deține o proprietate în România, aflată în Valea Zălanului, județul Sălaj, un sătuc uitat de lume din Munții Baraolt. În zonă, la Micloșoara, se află și conacul contelui Tibor Kalnoki, prietenul lui Charles, cel care l-a ajutat să descopere frumusețile Transilvaniei. Charles a cumpărat trei case în Valea Zălanului, mai vechi de 100 de ani, care conțin 7 camere de oaspeți.

El ar fi fost încântat de legenda care spune că proprietatea ar fi aparținut unui strămoș îndepărtat de-al său, în secolul 16. Turiștii care ajung în Valea Zălanului și care doresc să se cazeze în casele Regelui Charles au la dispoziția varianta all-inclusive. Astfel, o persoană ce va sta într-o cameră dublă sau triplă va achita între 157 și 167 de euro pe noapte, în preț intrând, pe lângă cazare și cină, toate activitățile ce se pot face în timpul zilei.

ADVERTISEMENT

Dacă turiștii nu doresc să plece în mici excursii de explorare a zonei, ei plătesc doar cazarea, între 104 și 124 de euro pe noapte. În acest caz, micul dejun costă 7 euro, prânzul este 15 euro, în timp ce pentru cină se plătesc 20 de euro. Activitatea turistică a proprietății din Valea Zălanului a Regelui Charles se derulează prin intermediul firmei Aky Prod Com Service SRL, care este administrată de familia contelui Tibor Kalnoky.

Restricțiile din timpul pandemiei au afectat activitatea firmei

Aceeași firmă se ocupă de activitatea turistică de la casa de oaspeți a contelui. Conform datelor de la Ministerul de Finanțe, consultate de FANATIK, Aky Prod Com Service SRL a fost înființată în 1998 și are sediul în satul valea Crișului, din județul Covasna. Din 2011, Aky Prod Com Service SRL a făcut mereu profit, cei mai buni ani fiind 2017, când s-a înregistrat un profit net de 412.006 lei, și 2019, când s-a bifat unul de 554.731 lei.

ADVERTISEMENT

Restricțiile din timpul pandemiei de coronavirus au lovit din plin activitatea turistică a firmei care administrează și proprietatea Regelui Charles din Valea Zălanului. Astfel, profitul net a scăzut drastic în 2020, la 19.433 lei, iar ultimele rezultate, valabile pe 2021, arată că profitul a fost de doar 11.526 lei. Datoriile firmei erau, la finalul lui 2021, de 2.882.995 lei, cu mult mai mari decât cele din 2020, care erau de doar 444.342 lei.

Aceste probleme financiare i-au determinat pe cei din familia Kalnoky, care administrează firma Aky Prod Com Service SRL, , prin intermediul Fondului European de Dezvoltare regională. Până la urmă, firma a primit aproximativ 75.000 de euro pentru un proiect ce a vizat „menținerea activității pe o perioadă de minimum 6 luni” și „menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor”.

ADVERTISEMENT

Firma administrată de familia Kalnoky a primit aproximativ 75.000 de euro

„Aky Prod Com Service SRL anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2”, proiect nr. RUE 14688 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Perioada maximă legală de derulare a proiectului a fost de 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 29.07.2021.”, se arată în anunțul consultat de FANATIK, postat pe 31 ianuarie 2022, după finalizarea proiectului.

ADVERTISEMENT

„Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea Aky Prod Com Service SRL. Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: menținerea activității pe o perioadă de minimum 6 luni, menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor. Valoarea proiectului este de 429785,648 LEI (valoarea totală) din care : 373726.65 lei grant si 56058.9975 lei cofinanțare. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”, se mai arată în anunț.

Granturile finanțează proiecte care contribuie la politicile Uniunii Europene, fiind o formă de finanțare complementară. UE nu acoperă 100 % din costurile unui proiect, astfel că proiectul care primește un grant trebuie finanțat parțial de către organizația beneficiară (cofinanțare). În cazul firmei Aky Prod Com Service SRL, aceasta a primit 373726.65 lei (aproximativ 75.000 de euro) ca grant, iar suma de 56058.9975 lei (aproximativ 11.000 euro) a fost reprezentată de cofinanțare.