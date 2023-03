Fiul lui Mihai Șora, noi acuzații pentru Luiza Palanciuc: “Mi-au sărit capacele. Cum se poate așa ceva?”

Mai exact, Tom Șora o acuză pe Luiza Palanciuc, cea care i-a fost alături lui Mihai Șora în ultimii ani de viață, că l-a înstrăinat pe filosof de cei trei copii pe care-i avea. Tom Șora susține că nici măcar nu mai putea vorbi cu tatăl său din cauza ”mamei vitrege”.

Fiul lui Mihai Șora, contre dure cu Luiza Palanciuc

Tom Șora a oferit un interviu amplu pentru , în care a atins acest subiect al relației sale cu tatăl său, relație influențată puternic de Luiza Palanciuc. Tom Șora nu a mai vorbit cu tatăl său de mulți ani de zile și neagă cu vehemență că fratele său și-ar fi turnat tatăl la Securitate.

Tom Șora a atras atenția opiniei publice atunci când, la înmormântarea tatălui său, a luat cuvântul și a acuzat-o dur pe soția lui Mihai Șora, Luiza Palanciuc. ”Nici măcar n-am fost pus pe lista celor care sunt în doliu”, s-a plâns Tom Șora.

Bărbatul care locuiește în Germania de la finele anilor 80, alături de familie, spune că a aflat de pe Facebook că tatăl său a murit. de la o cunoștință, care a citit pe Facebook și care i-a dat telefon. Sora mea mi-a dat telefon și așa am aflat”, a dezvăluit Tom Șora în interviu.

Mai mult, bărbatul nu a fost invitat la parastas și a declanșat un adevărat scandal la înmormântare. ”Eu nu sunt scandalagiu și nici n-am vrut să fac scandal și nici acum nu vreau să fac scandal. Oricum eram revoltat. Preotul principal, în cuvintele lui, în care îi prezenta pe cei care sunt îndoliați, a spus familia, adică văduva și atât.

, nu a fost pomenit nici de preot. Nu a fost pomenit că au fost copii, dar noi eram acolo, în biserică, și nepoți”, și-a motivat bărbatul gestul, recunoscând că i-au ”sărit capacele” cu un motiv întemeiat.

”În momentul acela mi-am dat seama că mă enervez și, atunci, am hotărât clar ca după ultimul vorbitor oficial – au fost doi domni care au vorbit foarte frumos despre tatăl meu, apoi a vorbit preotul principal și, în principiu, trebuia să decurgă serviciul religios mai departe, în mod normal sau cum este uzual -, atunci, am spus că eu mai am de spus ceva. Deci această luare de cuvânt a fost realmente spontană.

Păi cum se poate așa ceva? Chiar pot să spun, cu tot calmul, că atunci mi-au sărit capacele, pe bună dreptate. Deci nici măcar n-am fost pus pe lista celor care sunt în doliu. Mi se pare cam mult, totuși, și eram în biserică”, a completat fiul lui Mihai Șora.

Relația sa cu tatăl său a fost blocată încă din anii 2010 de către Luiza Palanciuc, astfel că a fost nevoit să vină la protestele din 2018 pentru a se vedea cu Mihai Șora. ”M-am dus, a fost o acțiune de comandă, cum s-ar spune – știam că la data de atât august, la ora atât, eu sunt la girafă, din Germania. Am făcut asta și atunci l-am văzut, m-am dus la el și am spus: Da, uite, sunt aici. În primele 30-40-50 de secunde, să zicem, nu știu ce a gândit, a fost imobil. După aceea, a intervenit soția lui și eu m-am îndepărtat”, a povestit bărbatul.

”După aceea, iarăși a venit cenzura – asta acum trei ani și jumătate. Am încercat o săptămână, două, trei, cinci și am văzut că din ce în ce mai mult nu mi se răspunde la mail-uri. La telefon, o aveam întotdeauna pe doamna Palanciuc, care îmi explica ce face tata, îmi explica întotdeauna ce face, deci era undeva. Și, la un moment dat, am renunțat. Am auzit reproșuri cum că eu nu i-aș fi dat telefon sau noi nu i-am fi dat telefon de ziua lui. Păi cum să îi dai telefon de ziua lui sau de Crăciun în condițiile astea?”, a completat Tom Șora.