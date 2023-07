Fiul primarului Florentin Pandele, milionar din afaceri imobiliare. Bogdan a ridicat sute de case în Voluntari

Înainte să se căsătorească cu Gabriela Firea, primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a mai avut un mariaj, cu Adela Constantin, de care a divorțat în anul 2006. În urma acestei relații au rezultat doi copii, Andrei și Bogdan Pandele, care s-au apucat de afaceri în urmă cu mai mulți ani, chiar în orașul condus de tatăl lor.

Avangarde Forest, cea mai profitabilă afacere a fiului lui Pandele

La 37 de ani, Bogdan Pandele, al doilea fiu al primarului din Voluntari, este unul dintre din zona de nord a Capitalei. În 2022, firma Avangarde Green Construct SRL, deținută în proporție de 100% de Pandele Jr, a înregistrat o cifră de afaceri de 10,5 milioane de lei (peste 2 milioane de euro) și un profit net de 3,69 milioane lei (aproximativ 780.000 de euro).

Firma lui Bogdan Pandele de ocupă de construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale și are în portofoliu nu mai puțin de opt ansambluri rezidențiale finalizate, precum și alte două blocuri în construcție. Până acum au fost finalizate peste 250 de imobile tip case înșiruite, vile P+1, P+2, duplex sau case împărțite în 3 module, toate situate în Voluntari. Toate proiectele imobiliare sunt reunite sub brandul Avangarde Forest.

Afacerea fiului lui Pandele a înflorit de la an la an. Încă din 2011, an în care acesta a intrat în acest business, firma a mers pe profit. Doar în ultimii patru ani, Avangarde Green Construct a făcut un profit cumulat de aproape 7 milioane lei (1,4 milioane euro).

Băieții și fosta soție a edilului Pandele, afaceri bănoase în Voluntari

Bogdan Pandele mai apare asociat în alte firme, toate înregistrate în Voluntari: Avangarde Forest Management, Avangarde Forest Investments, Avangarde Forest Partners sau Avangarde Maintenance. Dintre acestea, cea mai profitabilă este Avangarde Forest Management SRL, care, în 2022, a avut o cifră de afaceri de 1,7 milioane lei și un profit net de 490.000 de lei.

Andrei, fratele mai mare al lui Bogdan Pandele, este și el implicat în două business-uri, având același obiect de activitate, restaurantele. El este asociat unic în Boemia Management SRL și Level Up Cosmos, înregistrate la . Ambele societăți au fost înființate în anul 2021 și nu au declarat cifrele de afaceri la ANAF.

Frații Bogdan și Andrei Pandele au mai fost asociați cu mama lor, Adela Constantin, la Omnix Club, un centru spa din Voluntari. Clubul are o piscină și o sală de fitness, și a fost inaugurat în urmă cu 13 ani. În martie 2022, familia Pandele s-a retras din afacere, cedând toate părțile sociale Alexandrei Zoia Ghezea.

Mama fraților Pandele, Adela Constantin, face și azi afaceri în Voluntari. Ea este unic asociat în compania Omnix City&Club SRL, având ca obiect de activitate ”închirierea și subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate”. În 2022, firma a declarat o cifră de afaceri de 870.000 de lei și un profit net de 270.000 de lei, în scădere față de anii trecuți. În 2011, de exemplu, societatea a avut o cifră de afaceri-record, de 10,6 milioane dolari.

Ce relație mai are Florentin Pandele cu fosta soție

Florentin Pandele a rămas în relații bune cu fosta soție, chiar și după căsătoria cu Gabriela Firea. ”Fosta mea soție a fost și va rămâne o doamnă”, spunea Florentin Pandele cu ceva ani în urmă, într-un interviu de televiziune.

Cu zece ani în urmă, firmele Adelei Constantin erau înregistrate la adresa de domiciliu a fostului ei soț, potrivit unor dezvăluiri ale ziarului . Conform sursei citate, succesul în afaceri a fostei doamne Pandele și a băieților ei a reprezentat un teren situat lângă o pădure din Voluntari, acolo unde s-au realizat primele proiecte imobiliare, respectiv două blocuri și un club.