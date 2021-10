Florentin Pandele, în doliu: ”Mătușa noastră s-a dus spre Cer”

Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, a anunțat, vineri seară, pe contul său de facebook, faptul că o mătușă a lui, din partea tatălui, s-a stins din viață.

Florentin Pandele, fără a da detalii despre cauza decesului, și-a exprimat regretul față de cea pe care o descrie în cuvinte precum: ”bună, iubitoare, înțeleaptă, generoasă”.

Florentin Pandele: ”Păreri de rău pentru această pierdere imensă”

”Mătușa noastră bună, iubitoare, înțeleaptă, generoasă Felicia – Tanti Lici -, sora tatălui, s-a dus spre Cer, să-i întâlnească pe Petre – soțul ei, Virgil – fratele ei, și alte rude de sânge de-ale noastre.

ADVERTISEMENT

Ne rugăm la Bunul Dumnezeu să o așeze în loc cu lumină și verdeață, unde nu este durere nici suspin, ci viață fără de sfârșit.

Verișorilor noștri Luminița și Mădălin le transmitem sincere condoleanțe și păreri de rău pentru această pierdere imensă”, a scris primarul Voluntariului pe

ADVERTISEMENT

Florentin Pandele a mai pierdut o persoană dragă în acest an

În luna februarie, s-a mai confruntat cu pierderea unei persoane apropiate, prietenul său din studenție, Nicu.

”Nicu, te cunoșteam de peste 40 de ani, ne-am petrecut o parte din tinerețe impreuna, am absolvit facultatea impreuna, am depus jurământul ca ofițeri tot impreuna, am plecat pe mările și oceanele lumii, spre porturi diferite.

ADVERTISEMENT

După 13 ani, eu m-am oprit, tu ai mai navigat inca 4 ani, după care ai venit lingă mine, prietenul meu drag și devotat. Astazi, ai ridicat ancora și ai plecat, sunt sigur ca mă astepti cu același zâmbet blând și discret.

Prietenul meu, nu am avut curajul sa te vad în ultima vreme. Intrebam în fiecare zi de tine. Vreau sa te păstrez în mintea mea ca pe Popeye cel puternic și bun.

ADVERTISEMENT

Așa cum te-am alintat noi, toti colegii si prietenii, cu mult drag si simpatie. Bunul Dumnezeu sa te odihnească în liniște și pace!”, a mai scris soțul Gabrielei Firea pe contul de facebook, în luna februarie.

Floretin Pandele conduce de mai mulți ani Primăria Voluntari. Concret, încă de la începutul lui 2000. alături de care are doi copii.