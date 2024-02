Florentin Petre a transferat la liga a treia un fost jucător de la FCSB. „E foarte talentat”. Exclusiv

Florentin Petre a început în forță campania de achiziții la echipa sa din liga a treia și pregătește partea doua a sezonului, obiectivul fiind promovarea. Dezvăluiri ale antrenorului la FANATIK SUPERLIGA.

Florentin Petre, transfer de ultimă oră: „E foarte important”

Florentin Petre a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că l-a adus la Unirea Ungheni pe mijlocașul defensiv în vârstă de 23 de ani crescut de FCSB. Este vorba despre Ovidiu Horșia.

Fostul dinamovist a reluat pregătirea cu echipa și vrea să joace de la anul în Liga 2: „Deocamdată am scaunul bun, nu e nicio problemă. Încă n-am început meciurile oficiale, suntem în pregătire. Suntem bine, am făcut și un transfer foarte important.

L-am luat pe Ovidiu Horșia. Localnic, de aici din zonă. Un băiat foarte talentat și mă bucur foarte tare că vine de la un nivel foarte ridicat. A coborât puțin să ne ajute să ne îndeplinim obiectivul”.

Florentin Petre îi poate relansa cariera lui Ovidiu Horșia

Ovidiu Horșia a fost format de ACK Kinder și vara lui 2017 a ajuns la academia FCSB-ului. A fost împrumutat pe rând la Academica Clinceni, Poli Iași și nu a fost dezamăgit că nu a primit mai multe șanse la FCSB: „Ăsta va rămâne obiectivul meu principal, pentru că FCSB nu e ca altă echipă și îmi doresc să fiu titular într-o zi acolo”.

Extrema dreaptă a debutat la FCSB în meciul de pomină cu Backa Topola din preliminarii: „A fost cel mai bun nebun meci din cariera mea! A fost un sentiment foarte frumos, pentru că am debutat în Europa League și era un meci important, mai ales pentru că am mers mai departe. A fost o onoare pentru mine să îmbrac tricoul FCSB-ului și că am ajutat colegii să mergem mai departe, chiar dacă am jucat doar 45 de minute.

Poate meritam și eu o șansă în campionat, să joc mai mult, dar așa s-a decis atunci și asta a fost. Am vorbit de mai multe ori cu Gigi Becali când venea prin baza de pregătire de la Berceni”, spunea jucătorul într-un interviu pentru FANATIK în iunie 2021.

A urmat însă un nou împrumut pentru Horșia, care a ajuns în liga a doua la Unirea Constanța. De acolo a îmbrăcat tricoul Universității Cluj, iar . De aici a ajuns liber de contract la Unirea Ungheni în această iarnă.

Ovidiu Horșia a fost aproape de Dinamo

FANATIK a dezvăluit că când „alb-roșii” evoluau în Liga 2: „Mai așteptăm jucători și de luni o să mai vină doi fotbaliști la Săftica. Este vorba despre un fundaș central, Andrei Marc, care a mai fost la Dinamo și un mijlocaș, care poate juca pe mai multe posturi, Ovidiu Horșia”.

