Florentina Iuşco, în lacrimi după ratarea calificării în finală la săritura în lungime: “Multă lume o să mă judece acum”

Florentina Iuşco a fost extrem de emoţionată şi a ajuns în lacrimi în faţa reporterilor. Nu şi-a putut ascunde dezamăgirea pentru prestaţia sa.

Cu 6,36 metri, Iuşco a fost departe de a prinde un loc între cele . A vorbit despre greutăţile din ultima perioadă şi dorul de familie.

Florentina Iuşco, în lacrimi după ce a ratat finala de la sărituri în lungime: “Mă aşteptam să fie mai bine”

“Sunt dezamăgită de mine pentru că am muncit foarte mult pentru competiția aceasta. Mă așteptam să fie mai bine. Nu m-am simțit bine pe săritură, nu am reușit să bat pe prag cum trebuia, acum poate am avut o zi mai proastă, nu știu.

Am avut emoții, e prima ediție de Jocuri Olimpice. Nu am sărit la pregătirea făcută și la valoarea pe care știu că le am. Asta e dezamăgirea. Pe viitor sper mă mobilizez mai bine și să fac competiții mai bune. Sper să prind și următoarea ediție a Jocurilor Olimpice.

Sunt încărcată de emoții și încărcată de dor, pentru copilașul meu. Abia aștept să ajung acasă la el. Sper ca măcar el să fie mândru de mine pentru că știu că acum multă lume o să mă judece acum. Dar contează că sunt sănătoasă. De ce să mă judece?

Iuşco afectată după evoluţia sa, Alina Rotaru nu are nimic să îşi reproşeze: “Mi-a lipsit un pic de noroc”

Cei care nu știu câtă muncă îți trebuie să ajungi aici, vorbesc multe! Am mai trecut prin aceste lucruri, cei care nu cunosc spun despre noi și vorbesc, dar nu ar trebui să o facă pentru că e munca, muncă enormă, sacrificiile mari. Sunt plecată de o lună de zile de lângă copilul meu”, a declarat Florentina Iuşco pentru .

De partea cealaltă, Alina Rotaru a fost mult mai relaxată. Ea a sărit 6,60 metri, dar nu a fost suficient pentru a prinde finala competiţiei de sărituri în lungime.

“A fost bine, m-am simțit bine, mi-a lipsit cred un pic de noroc. Mai precis 9 centimetri să ajung în finala olimpică. În ciuda căldurii, m-am simțit bine. Am avut un picior bun, am avut o tehnică perfectă, numai că nu a fost să fie. Nu poți sări în fiecare zi la cel mai înalt nivel, mai ales că diferă mai mulți factori, vremea, pista, elanul, și cel mai mult ziua pe care o prinzi.

Bianca Ghelber, reprezentanta României în proba de atletism. Performanţă bună la aruncarea ciocanului

Nivelul concursului a fost foarte ridicat, de obicei se intră în finală cu 6.50 sau chiar 6.48 metri. Mă așteptam să facă trei-patru fete baremul de 6.75 metri, dar au sărit 10 fete. Este un alt nivel”, a mai spus Alina Rotaru.

Nu cred că voi fi criticată. Persoanele care au fost lângă mine știu ce înseamnă să ajungi la acest nivel, eu sunt o sportivă de nivel internațional, în Top 10 mondial și nu am de ce să fiu criticată pentru că astăzi am dat tot ce am putut”, a explicat Alina Rotaru pentru sursa citată.

România şi-a asigurat, totuşi, o prezenţă în finalele de atletism. . Cu 71,72 metri, Bianca Ghelber a avut al 11 lea timp din calificări şi este calificată în finala probei de aruncarea ciocanului, programată marţi, de la ora 14:35 a României.