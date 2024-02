Florentina Opriș, ”soacră, soacră, poamă acră”! Ce spune despre soția fiului ei

Florentina Opriș a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre relația pe care o are cu nora ei. Ea ne-a dezvăluit ce sfaturi i-a dat soției fiului ei, dar și ce așteptări are de la cuplul format din cei doi tineri.

Florentina Opriș, pe șleau despre ”meseria de soacră”

Florentina Opriș a dezvăluit că își dorește să fie o soacră model. Cu toate acestea, recunoaște vedeta de televiziune, știe că mamele de băieți sunt mai dificile, așa că înțelege pe deplin vorba ”soacră, soacră, poamă acră”. Cu toate acestea, spune ea, evită să ajungă în această postură.

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit și ce sfaturi le-a dat celor doi proaspăt însurăței. Și, consideră ea, secretul este echilibrul în tot ceea ce fac. Fie că e vorba de nutriție, fie că e vorba de dorințele fiecăruia, ei trebuie să fie echilibrați. Iar nora, desigur, să fie înțeleaptă.

În altă ordine de idei, Florentina Opriș a recunoscut că abia așteaptă să fie bunică. Și, sinceră, chiar dacă pe fiul ei nu l-a răsfățat, este posibil ca viitorul nepot sau viitoarea nepoată să fie alintat peste măsură. Mai ales, spune ea râzând, a aflat de la amicele ei că așa se întâmplă de cele mai multe ori.

Florentina Opriș: ”Nu mă consider soacră”

Ai devenit soacră! Cum E Florentina Opriș ca soacră?

– Să știi că bucuria vieții mele este acest moment. Adică eu ! Și știi de ce? Pentru că am avut în minte că soacrele nu sunt cele mai bune… Soacră, soacră, poamă acră. Iar eu mi-am dorit să scot din tiparele astea soacra. Pentru că eu nu mă consider soacră, mă consider mama Anei, sau mama adoptivă a Anei, iar asta tocmai pentru că eu mi-am dorit o fată. Și, uite, a venit Ana.

Și soacra mea era o femeie deosebită, m-am înțeles foarte bine cu ea. Nu am simțit că , ci o a doua mamă. Cumva mi-am dorit să fiu și eu ca soacră. Dar să știi că este foarte greu, într-adevăr mamele de băieți, și nu am crezut asta până acum, au așa, ceva, al lor, care le determină să creadă că băiatul lor este cel mai bun, cel mai deștept, cel mai frumos. Al meu chiar este, dar nu scot asta în evidență și spun că amândoi sunt și frumoși, și deștepți.

Ce sfat i-ați dat, ca soacră?

– I-am spus să fie foarte înțeleaptă. Atunci când ești înțelept știi să cântărești lucrurile. Știi să iei binele din orice s-ar întâmpla. Sau, câteodată, să iei și răul, dar să nu îl consideri atât de mare rău încât să nu îl poți anihila cu binele. Exact asta a fost primul lucru pe care i l-am spus. `Mi-aș dori să fii înțeleaptă pentru că înțelepciunea duce la echilibru`, i-a zis.

Și în viață totul trebuie să fie în echilibru. Până și nutriția. Viața sănătoasă înseamnă tot un echilibru. Eu asociez viața de familie cu viața profesională. Iar amândouă trebuie să fie în echilibru, tot timpul. Atunci este bine, atunci este armonios totul.

Ce i-ați spus fiului?

– I-am spus să fie foarte atent. Normal, să fie atent și la dorințele lui, dar și la dorințele ei.

”Eu sunt o familistă convinsă”

Dacă ar înșela-o? I-ați lua apărarea sau l-ați certa?

Să știi că eu sunt o familistă convinsă. Eu am impregnat în sufletul lui Loren ideea de familist. Am făcut-o și prin modul prin care eu m-am comportat în familie, dar și prin modul a văzut el că este familia noastră. De la părinții mei, până la noi ca și familie, la tatăl lui.

Pot să îți spun eu cred că Loren știe ce are de făcut. Și nu i-am dat un sfat în această direcție. Asta pentru că nu am considerat că trebuie să îi dau un sfat. Dar o să îți spun că el, înainte de nuntă, a fost plecat cu toți colegii și amicii lui, la petrecerea burlacilor. Au fost plecați în vacanță, în afara țării. Colegii lui, care mi-au fost și elevi, pentru că eu am predat mulți ani, mi-au spus așa: Să știți că Loren ăsta, puteam să îi arătă orice că nu vedea nimic.

Eu cred că fiecare mamă ar trebui să fie atentă la ce face copilul ei, chiar și adult. Și, cred eu, că nu trebuie să le fie impus ceva, trebuie să vadă ceva.

Florentina Opriș, nerăbdătoare să fie bunică

Cum va fi Florentina Opriș ca bunică?

– Abia aștept. Asta pentru că am auzit despre momentele acelea când vin nepoții, când ești bunică și abia aștept să trăiesc acele momente. Să mă bucur de ele.

O să fie răsfățat nepotul sau nepoțica?

– Loren nu a fost un copil foarte, foarte răsfățat. Dacă voi răsfățat nepotul sau nepoata? Nu știu, chiar nu știu. Dar abia aștept să vină pentru că abia aștept să simt acea stare pe care tot mi-o povestesc prietenele. Dar va fi momentul atunci când va vrea Dumnezeu, El decide când se va întâmpla.

Le-ați cerut să facă copii?

– Nu, nu… Eu îmi aduc aminte că l-am făcut pe Loren la patru ani de căsnicie și a fost foarte bine. Acum, cred eu, toate vin la momentul potrivit, mai ales raportându-mă la ce s-a întâmplat în viața mea, Loren a venit la momentul potrivit.