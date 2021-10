Floricica Dansatoarea s-a vaccinat! Ce a spus după ce s-a imunizat împotriva COVID

După ce a negat existența virusului în repetate rânduri, a fost în fruntea protestelor împotriva restricțiilor impuse de coronavirus, a făcut un circ total pe conturile ei de socializare, Floricica Dansatoarea și-a dat seama că nu este de joacă cu boala care face ravagii în toată lumea și s-a imunizat împotriva COVID-19.

Floricica Dansatoarea s-a vaccinat împotriva COVID

Conform propriilor declarații oferite pe conturile sale de socializare, a decis să se imunizeze împotriva COVID-19, probabil șocată de numărul mare de decese care au loc zi de zi.

Așa că, în ziua în care d-alde Diana Șoșoacă, George Simion și Dan Bittman protestau de zor prin București împotriva restricțiilor impuse celor care nu sunt vaccinați, Floricica Dansatoarea le dădea o lovitură serioasă și își anunța fanii că s-a imunizat împotriva COVID-19.

„Măi, oameni buni, eu m-am vaccinat. Johnson. Ce o vrea Dumnezeu. Ori să mor, ori să nu mor. Odată și odată tot o sa murim”, a spus Florica Dansatoarea, controversatul personaj optând pentru imunizarea cu o singură doză.

Deranjată de cățel în timp ce vorbea de imunizare, ea nu s-a dezmințit când vine vorba de reacțiile care i-au adus celebritatea și a început să urle la sărmanul patruped ca din gură de șarpe.

Floricica Dansatoarea nega existența coronavirusului

Anul trecut, Floricica Dansatoarea făcea tot ce îi stătea în putință pentru a atrage atenția asupra ei și ajunsese ca în live-urile făcute pe conturile ei de socializare să facă declarații șocante. Evident, în timp ce cerea, pe un ton imperativ, demisia Guvernului și îndemna la răzmeriță.

„Celor de guvern? Să-și dau demisia! Să-și dau demisia că nu e pentru țara noastră. Nu e! Ne omoară ei, ne omoară spitalele. Mint! Nu se există Covid. Eu de când sunt, eu nu am avut Covid. Sunt sănătoasă, am putere. Oameni buni, ieșiți în stradă pentru poporul vostru că o să fie și mai rău! Nu o să mai puteți să ieșiți la miting, ăsta va fi ultimul miting! Floricica Dansatoarea a venit pentru voi, eu n-am cățel, eu n-am purcel! Eu pentru țara mea am venit! Și eu mor cu ea de gât!”, răcnea, în stilul ei caracteristic, Floricica Dansatoarea.

Participarea ei la proteste a devenit însă o marcă înregistrată, mai ales când venea vorba de a-l contesta pe președintele României, Klaus Iohannis sau partidele care, de aproape doi ani, sunt în fruntea Guvernului.

Cu toate acestea, în ultima perioadă, Floricica Dansatoarea nu a mai luat parte la protestele organizate împotriva restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus și, probabil speriată când a văzut câte vedete s-au îmbolnăvit, și-a dat seama, totuși, că virusul există și face ravagii.

Floricica Dansatoarea s-a oferit de nevastă pentru Fulgy

, pe numele ei adevărat Floarea Dragomir, s-a oferit, în această vară, pe când Fulgy al Clejanilor avea mari probleme, să îi fie soție acestuia. Și, promitea ea, îl va readuce pe calea cea bună pe tânărul fiu al Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani.

”Gata, acum îl iau pe Fulgy de soț! M-am aranjat pentru tine, dar lasă răutatea și lumea în pace. Hai să fie pace și dați pe balans. Ne luăm amândoi, sunt domnișoară. Îmi dau domnișoria ție, dar fii om de omenie. Fulgy, te fac eu om, ia-mă pe mine de nevastă, uiţi de tot ce-ai în tine. Domnişoria mea face minuni”, a spus Floricica Dansatoarea pe conturile ei de socializare.