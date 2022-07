Florin Andone, capăt de drum la Brighton. Ce se întâmplă cu atacantul naționalei României

mai are un an contract cu Brighton, însă are șanse infime să mai continue la clubul englez, mai ales că a fost mai mult accidentat și împrumutat.

Florin Andone, în afara lotului la primul amical al lui Brighton

Florin Andone a pierdut echipa națională și are șanse foarte mici să mai joace la Brigton. Atacantul a jucat ultima oară pentru englezi în urmă cu aproape trei ani, în august 2019.

ADVERTISEMENT

Site-ul oficial al „pescărușilor” a oferit ultimele detalii despre situația fotbalistului român: „Andone a început pregătirea cu englezii și a fost prezent la reunirea echipei și la primele antrenamente din pre-sezon”.

Andone s-a pregătit cu Brighton, însă nu a fost oprit nici măcar pe banca de rezerve de către antrenor la primul meci de pregătire: „Însă, în primul amical al verii, 0-0 cu Union Saint-Gilloise, managerul Graham Potter nu l-a inclus pe român în lotul lui Brighton”.

ADVERTISEMENT

Presa locală a anunţat că Florin Andone are şanse minime să mai rămână la Brigton. Formaţia din Premier League vrea să-l vândă cu orice preţ pe internaţionalul român.

Cadiz a vrut să renunțe la împrumutul lui Andone încă din iarnă

Football365 a dezvăluit că Florin Andone nu are : „Cadiz (n.r. – unde Andone era împrumutat de la Brighton) a încercat să-l trimită înapoi la jumătatea sezonului, dar Brighton le-a reamintit răspicat spaniolilor că s-au înțeles asupra întregului an competițional.

ADVERTISEMENT

Acum, Andone nu mai este responsabilitatea lui Cadiz și devine iarăși problema lui Brighton până când îi expiră contractul, adică vara viitoare”.

Florin Andone nu a mai fost convocat la echipa națională de aproape 3 ani

Atacantul echipei naționale nu a mai fost convocat după ce s-a accidentat la Brighton și a pierdut echipa. Ultimul meci sub „tricolor” pentru Florin Andone este împotriva Norvegiei, în preliminariile Campionatului European, pe data de 15 octombrie 2019.

ADVERTISEMENT

Florin Andone s-a transferat la Brighton în 2018 de la Deportivo La Coruna, pentru șase milioane de euro. A jucat însă doar 26 de meciuri ( 4 goluri) și a fost împrumutat la Galatasaray și Cadiz.

ADVERTISEMENT

În La Liga a jucat însă doar cinci meciuri și alte patru în Cupa Spaniei, unde a reușit un singur gol. Este evaluat conform Transfermarkt la un milion de euro.