Florin Bratu face notă discordantă cu majoritatea! Are încredere în Adi Mihalcea și „câinii” săi. „Nu văd un meci Chiajna – Dinamo în Liga a II-a!” Exclusiv

Dinamo a pierdut al șaselea meci consecutiv în campionat și majoritatea lumii fotbalistice îi cântă prohodul de îngropăciune în Liga a II-a.

Majoritatea, nu toată lumea. „Mitraliera” Florin Bratu a lucrat cu mai mulți jucători din lotul „câinilor” și îi consideră capabili să scoată echipa din coșmarul retrogradării.

FANATIK l-a contactat pe antrenorul Concordiei Chiajna acasă, unde se află în izolare, ca de altfel întreg lotul ilfovean, după cazurile de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 a doi jucători, Andrei Marc și Ionuț Biceanu și l-a „zgândărit” dacă ar prelua acum pe Dinamo…

Florin Bratu nu „vede” un meci Chiajna – Dinamo în Liga a II-a. „Am lucrat și cunosc mulți jucători de la Dinamo. Au valoare să evite retrogradarea. Adi Mihalcea este pregătit să mențină echipa în prima ligă”

Florine, ce ar putea să facă un antrenor în acest moment la Dinamo?

– Eu cred că Adi Mihalcea are capacitatea necesară și e pregătit să scoată echipa din pasa asta neagră prelungită. Antrenează de câțiva ani, a fost lângă Cosmin Contra doi ani, doi ani jumătate ca antrenor secund…

Refuz să cred că nu este pregătit Mihalcea pentru a fi antrenorul lui Dinamo. Restul… dedesubturi… nu mai știu că nu mai sunt acolo… dar în ceea ce-l privește pe Mihalcea eu nu-mi fac probleme că nu ar fi pregătit și nu ar putea să facă față situației oricât este aceasta de grea.

Tu ai prelua în acest moment pe Dinamo?

– Eu sunt sub contract acum și e complicat să vorbesc… și nu e frumos… Orice ar fi, oricine ar fi e foarte greu, s-au comprimat meciurile, nu știi de unde să o iei… Nimeni nu are o baghetă magică să schimbe jocul de azi pe mâine. Mihalcea știe cel mai bine ce trebuie făcut acolo, acum…

Dinamo a ieșit la Viitorul, a pierdut, acum mai are o deplasare, la Clinceni… și uite cum joacă Clinceniul, s-au salvat de la retrogradare, cine le dădea vreo șansă acum trei luni?!… Are 26 de puncte, mai are opt meciuri, nu are cum să nu mai facă în opt etape patru puncte măcar. Deci nu are cum!

În ultimii doi ani, dacă ne uităm, echipa care s-a dus la baraj s-a dus cu 27 de puncte. Iar ei au 26 și mai sunt opt etape. E greu de crezut că le pierd pe toate. Ei dacă mai câștigă un meci măcar și mai fac două egaluri sau câștigă de două ori, s-a terminat… au rezolvat retrogradarea. Că se mai încurcă și celelalte între ele.

Te-a gândit cum ar fi să joci sezonul viitor cu Dinamo? Chiajna – Dinamo în Liga a II-a? Vezi pe Dinamo în Liga a II-a?

– Nu, n-o văd, sincer n-o văd… Mă gândesc că până la urmă se vor aranja lucrurile la Dinamo, că e cel mai negru coșmar, e ultimul gând al meu acesta cu Dinamo în Liga a II-a…

Lui Dinamo îi trebuie, făceam o socoteală… câte meciuri mai are? Nouă, că au două restanțe… Îi trebuie cinci victorii, 15 puncte, au ei 17, se fac 32, alea sunt, te salvezi cu 32… Nu-i ușor, dar Dinamo sunt sigur că se salvează, pentru că se vor mai încurca și celelalte echipe, pe ei trebuie să-i intereseze numai să bată, nu pe cine trebuie să bage sub ei. Nouă meciuri, 15 puncte, cinci victorii.

„Suporterii lui Dinamo sunt puternici, unici în România, însă este foarte greu ca ei să susțină echipa singuri”

Pot susține suporterii prin programele socios pe Dinamo?

– Suporterii lui Dinamo au demonstrat că sunt puternici, unici, spun eu, în România, au arătat de ce sunt unici, s-au mobilizat, sunt de admirat, însă este foarte greu ca ei să susțină echipa singuri, dacă nu vine lângă ei cineva puternic, care să-i ajute. În această simbioză pot ajuta, pot controla eventuale derapaje prin procentul lor de acțiuni, ei au demonstrat că au fost lângă echipă la greu și au făcut tot posibilul să „factureze” bănuți.

Nu poate niciun patron, care o fi el, să-i dea afară, oamenii se zbat, țin aproape, a văzut toată lumea și la Constanța, înaintea meciului cu Viitorul, s-au dus acolo și au încurajat jucătorii, să simtă că sunt alături de ei necondiționat chiar și în situația asta grea, când n-au mai câștigat un punct de șase meciuri. Asta este de admirat!

Păi să-ți spun ceva… Când jucam eu la Dinamo, acum 10-15 ani, dacă eram în situația asta și veneau suporterii, dormeam sub pat! Eram Dinamo! Dar uite că suporterii de acum au știut să-i facă pe jucători să se simtă iubiți și susținuți cât de jos au dus echipa… De aceea trebuie să fie foarte responsabili jucătorii… Eu cred în ei…

Dinamo are lot bun! Am încredere și în Grigore, și în Puljic, și în Fabbrini, și în Sorescu, și în Moldoveanu, ăștia sunt fotbaliști, cu unii dintre ei am lucrat, îi cunosc și știu ce potențial au, Ricci Grigore, Robert Moldoveanu, Mihai Popescu… pe Sorescu l-am adus de la Timișoara… Cum să nu mai fie fotbaliști, așa, dintr-o dată?!

Am încredere-n ei… nu… n-au uitat fotbalul… n-au cum să uite fotbalul… Toată lumea înclină acuma să dea în ei, să dea în ei… Eu am fost jucător, acum sunt antrenor, știu ce înseamnă ambele ipostaze… Știu ce înseamnă să lucrezi cu jucătorii zi de zi, cum să-i iei dacă-i vezi cu psihicul la pământ… Toată lumea dă acum cu pietre în ei… „Domne, cei mai slabi jucători sunt la Dinamo”… Dar nu este așa! Au avut o cădere, OK! Nu sunt de Champions League, OK! Dar au valoare și trebuie să creadă în ei!

Ce le trebuie acum? Care-i… detonatorul capabil să-i pună-n ghete?

– Atitudinea, concentrarea. La maxim, fără rabat. Parafrazând suporterii, Doar Dinamo București să conteze acum pentru ei. Și la calitățile celelalte pe care știu eu că le au, vor veni și rezultatele. Sigur! Chiar dacă este ceasul al 12-lea, dacă nu al 13-lea chiar.

Concordia scapă de amenințarea coronavirusului miercurea viitoare: „Suntem toți bine, mai facem un test și ieșim la treabă. Marc și Biceanu sunt și ei la un test de casă”

La voi, la Chiajna care este situația acum? Care e următorul pas după problemele cu Andrei Marc și Ionuț Biceanu?

– Miercuri ieșim din izolare, facem testul de COVID-19 la 14 zile, astea sunt normele…

Când ați făcut ultimul test?

– Miercuri… a fost al doilea test, am făcut unul când am ieșit la pregătire, l-am făcut pe al doilea la șapte zile și mai facem la 14 zile, adică miercurea viitoare. Din șapte în șapte zile, așa se face.

Jucătorii din spital sunt bine? Unde sunt internați?

– La „Victor Babeș”. Da, sunt foarte bine, au făcut și ei testul joi și urmează ca la două, trei zile să-l mai facă o dată și dacă iese de două ori negativ le dă drumul acasă, gata… Și dacă toți suntem bine, începem pregătirea. Pentru că acum a stat toată lumea în izolare… chiar dacă mai apare vreun caz, se izolează și noi ceilalți nu mai avem treabă fiind testați de trei ori. Dar nu cred că vor mai fi probleme. Toți am stat în casă… Asta e situația, nu vezi ce se-ntâmplă, ne-a dat peste cap toată viața nenorocirea asta de coronavirus.

Crezi că se va putea reintra într-un ritm să-i zicem normal de competiție? Sezonul viitor că acum e bulversat totul… Sau o s-o ducem din amânare în amânare? Uite ce se-ntâmplă la Petrolul …

– Liga a II-a este programată să-nceapă pe 22 august, mai e o lună și jumătate, până atunci poate să se mai potolească pandemia…

Dar uite cum cresc cazurile de infectare la noi după relaxarea condițiilor inițiale de prevenire…

– Nu mai trebuie să ne luăm după cum cresc cazurile. Știi de ce cresc? Pentru că a crescut numărul de testări. Așa că este normal să crească și numărul de infectări depistate. Când eram în perioada aia maximă de pandemie, martie, aprilie, mai, se făceau maxim 6.000… hai 7.000 de teste pe zi,. Ei, acuma s-a dublat numărul de teste, s-a ajuns la 12.000, 13.000 de teste pe zi și e normal că ies mai mulți infectați.

Mai ales că au ieșit oamenii la restaurant, la plajă, la magazine, la… nu știu mai pe unde… circulă normal, sunt foarte mulți asimptomatici, până nu se va ajunge la o imunizare colectivă o să tot fie cazuri… Dar viața, cu toate aspectele ei individuale și colective, trebuie să-și reintre într-un curs normal, trebuie să meargă înainte, nu se poate opri.