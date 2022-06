Florin Cîțu, înlocuit de la șefia Senatului. Cine îi ia locul (surse)

Zilele lui Florin Cîțu la șefia Senatului sunt numărate. Liberalii se întâlnesc miercuri dimineață, la ora 9:30, pentru a-l schimba pe Cîțu cu Alina Gorghiu, potrivit unor surse

Florin Cîțu pierde șefia Senatului

Cîțu a fost deja schimbat din funcția de prreședinte interimar al filialei sector 3 PNL, conform aceleiași surse. Toți senatorii Partidului Național Liberal au fost convocați la o ședință a grupului senatorial la ora 9:30 pentru a decide viitorul lui Cîțu.

ADVERTISEMENT

De asemenea, premierul Nicolae Ciucă, alături de secretarul general al PNL, Lucian Bode, au cerut prezența obligatorie pentru toți senatorii, în plenul Senatului, la ora 12:00.

Așadar, Florin Cîțu își va pierde funcția de președinte al Senatului în ultima zi din această sesiune parlamentară. În locul fostului lider PNL va fi propusă și susținută Alina Gorghiu.

ADVERTISEMENT

Gorghiu ar urma să fie președinte interimar pe timpul vacanței parlamentare, urmând ca în septembrie, când începe sesiunea parlamentară, să fie găsit un nou președinte al Senatului.

Drumul lui Florin Cîțu spre șefia PNL a fost meteoric, politicianul ajungând de la cel mai important PNL-ist la statutul de „indezirabil” în doar câteva luni.

ADVERTISEMENT

Unul dintre cei mai vocali contestatari ai parteneriatului cu PSD, Florin Cîțu a demisionat din funcția de președinte al partidului în luna aprilie.

„Este clar pentru mine că această coaliție cu PSD a fost greu de digerat, nu a fost un lucru natural. Tot ceea ce am făcut în această funcție, de când am preluat funcția de ministru al Finanțelor, premier și această funcție de președinte PNL, am luat decizii pentru binele României.

ADVERTISEMENT

Am spus că sunt măsuri, și dacă eram ascultat astăzi nu aveam aceste probleme, dar sunt măsuri care vor avea efect de bumerang, știm foarte bine că așa se întâmplă. Am corectat, când am preluat guvernarea României în 2019, probleme care s-au acumulat între 2017 și 2019. Din păcate, văd iarăși același ritm”, declara Cîțu în momentul demisiei.

ADVERTISEMENT

Cîțu devenise, în acel moment, de mulți liberali, astfel că zilele sale la șefia partidului păreau oricum numărate.

De altfel, Florin Cîțu nu a renunțat niciodată să atace măsurile propuse de coaliția de guvernare, în special de PSD. Liderul social democrat Marcel Ciolacu a răbufnit și a făcut o declarație care-l viza și pe Cîțu. ”M-am săturat la fiecare discuție să apară care vin și-și dau cu părerea după ce au distrus România și să spună ce se întâmplă și cum creionează ei viitorul luminos și cât de bună este cota unică”, declara Ciolacu.