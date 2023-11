Florin Gardoș, „frate” cu Jefte Betancor. „Am plecat de două ori”. Ce a pățit

după ce a fost schimbat în meciul cu Farul, scor 3-1. După , Florin Gardoș a povestit două momente din cariera sa, unde a făcut același lucru. Ambele întâmplări s-a petrecut la Universitatea Craiova, iar fundașul a spus și ce a pățit după.

Florin Gardoș, „frate” cu Jefte Betancor

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Florin Gardoș a povestit cum a plecat în timpul meciului, atunci când juca la Universitatea Craiova. Fostul internațional nu mai suporta modul în care era tratat și s-a revoltat. La final, Gardoș a spus și ce a pățit. Fostul fundaș central a luat doar o amendă.

“Am făcut același lucru când eram la Craiova. Am plecat acasă. Am făcut-o de două ori. O dată am plecat înainte de fluierul final, eram pe bancă. Am plecat la vestiar, era antrenor ‘fratele meu’ Devis Mangia.

Și a doua oară am plecat acasă. Cred că era al patrulea meci consecutiv când am stat în cantonament cu echipa și eram primul sub linie la lot. Nu am prins lotul și nu m-am mai dus nici în tribună. Primeam salariul, dar am luat amendă.

Sunt lucruri pe care dacă nu le trăiești, e greu să le explici. Eu nu credeam că voi ajunge vreodată în situația asta. Eu am fost mereu un fotbalist care respectă regulile. Dar m-a scos pur și simplu din sărite omul acela și nu l-am mai suportat. Simțeam nevoia să mă revolt într-un fel”, a povestit Florin Gardoș.

Îl amendați pe Jefte? Președintele CFR-ului a dat „exemplul Alibec”

”La nivelul ăsta n-am mai auzit așa ceva, cum adică să pleci de la stadion? Ți se pare normal? Suntem la Adunații Copăceni?”, a ridicat problema Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. ”Păi, Alibec nu a plecat atunci când nu a fost introdus?”, a replicat Cristian Balaj, fără a încerca să fie vehement.

”Alibec atunci a fost sancționat. Aștept informații. Jefte în continuare rămâne un jucător în care noi credem, care și aseară a primit credit din partea antrenorului. Am discutat cu el înainte de meci, l-am încurajat.

Sunt convins că își dorește și el mai mult, e jucător care are calitate, care poate să facă diferența. Nu am sportiv decât cuvinte de laudă la adresa lui, dar mă opresc. Mi-e greu să dezvolt, am discutat și ultima oară, reacția mea a fost că nu o să vorbesc niciodată urât de jucători”, a completat președintele ardelenilor.

Gestul scandalos al lui Jefte Betancor