Îl amendați pe Jefte? Președintele CFR-ului a dat „exemplul Alibec”. „Știți cum am procedat”

Președintele celor de la CFR Cluj, Cristian Balaj, a dezvăluit că momentan clubul adună informații pentru a vedea ce s-a întâmplat, glumind că poate Jefte a plecat ”să salveze pe cineva de la moarte”. Cert e că fotbalistul riscă să fie amendat, după ”exemplul Alibec”, alt fotbalist capricios care a plecat de la stadion în timpul unui meci.

Îl amendați pe Jefte? Președintele CFR-ului a dat „exemplul Alibec”

”La nivelul ăsta n-am mai auzit așa ceva, cum adică să pleci de la stadion? Ți se pare normal? Suntem la Adunații Copăceni?”, a ridicat problema Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga. ”Păi, Alibec nu a plecat atunci când nu a fost introdus?”, a replicat Cristian Balaj, fără a încerca să fie vehement.

Aștept informații. un jucător în care noi credem, care și aseară a primit credit din partea antrenorului. Am discutat cu el înainte de meci, l-am încurajat.

Sunt convins că își dorește și el mai mult, e jucător care are calitate, care poate să facă diferența. Nu am sportiv decât cuvinte de laudă la adresa lui, dar mă opresc. Mi-e greu să dezvolt, am discutat și ultima oară, reacția mea a fost că nu o să vorbesc niciodată urât de jucători”, a completat oficialul clujenilor.

”Jefte, jucător care începe titular, pleacă ca de la Adunații Copăceni. Nu e ok pentru imaginea voastră ca și club. A început titular, chiar nu văd nicio logică. Nicio explicație, circumstanță atenuantă. Se pune problema să vă despărțiți de el? Cristi nu e ok ce a făcut Jefte, e o imagine proastă ce o dă clubului, înțeleg diplomația ta, dar nu e ok”, a continuat discuția Horia Ivanovici, șocat de gestul fotbalistului.

”Ești de acord cu mine că trebuie să luăm informații. Nu am spus că a făcut bine ce a făcut, vom analiza. Eu nu am spus că e ok, nu întâmplător am spus că am solicitat raport. Atenție, Alibec a plecat de pe bancă”, a replicat Balaj. Concluzia a tras-o tot Horia Ivanovici, ironizând diplomația extremă de care dau dovadă conducătorii ”feroviarilor” din Gruia.

”Bravo tată, dați mesajul, totul ok, vom analiza. Plecați când vreți voi”, a fost concluzia lui Horia Ivanovici. În replică, Cristian Balaj a anunțat că fotbalistul s-a prezentat astăzi la recuperare, la stadion, astfel că momentan nu se știe ce l-a determinat să plece acasă în timpul meciului cu Farul Constanța.

Va fi amendat Jefte de la CFR Cluj?