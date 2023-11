Florin Manea, atacat unde-l doare cel mai tare: „Nu mai e impresarul lui Radu Drăgușin!”

Florin Manea a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA faptul că , însă Victor Angelescu susține că a cedat drepturile de reprezentare asupra jucătorului.

Florin Manea, ironizat și atacat de Victor Angelescu: „Doamne, aberează enorm”

Florin Manea aruncă „săgeți” către Victor Angelescu la fiecare pas, iar acționarul Rapidului i-a răspuns în cele din urmă, după ce agentul pretinde un milion de euro în urma transferului lui Rareș Ilie: „Eu am evitat în toți acești 4 ani de când a plecat de la Rapid să îi răspund pentru că în primul rând mă vizează pe mine ca persoană și nu vreau. Nu mi se pare normal.

N-am vrut să intru în această dispută pentru că aș fi băgat și clubul. Sincer chiar nu am răspuns pentru că sunt aberații și suporterii văd și știu asta. Rapidiștii știu asta, nu trebuie să le-o spun eu”, .

Victor Angelescu a ținut să lămurească acest subiect odată pentru totdeauna: „Doamne, aberează enorm. Adică tot, tot ce a spus și lucruri care pot fi dovedite, până la nebunia cu Rareș Ilie. Este… Nici nu vreau să… În primul rând el are 0% procente la Rareș Ilie. Nu știa cine e.

Florin Manea nu l-a adus. Nu numai că e o invenție, pentru că acel contract nu a fost făcut de mine, ci de altcineva. Și pe perioada pe care el a fost la club a avut un anumit comision dacă se vindeau jucători”.

Florin Manea, acuzat dur de Angelescu: „Nu a făcut niciun referat legat de Rareș Ilie sau jucătorii care au venit de la juniori”

Florin Manea avea o clauză specială în contractul cu Rapid: „Comisionul nu era atât de mare pentru că noi atunci eram în liga a treia, liga a doua. Era foarte greu să vinzi pe cineva, dar oricum nu aș fi fost de acord. Mă rog, asta a fost, așa s-a semnat acel contract.

Dar a fost legat de echipa mare. El a fost un fel de director sportiv, tot ce ținea de prima echipă. Rareș Ilie și toți ceilalți jucători au fost aduși la vremea respectivă de către mine la juniori, de Ovidiu Burcă și un domn Cristi Buturugă, care e șeful Centrului de Copii și Juniori”.

Victor Angelescu îl ridiculizează pe impresar: „La meciul care zice domnul Manea că a fost, el nu a fost. Lui nu i s-a cerut și nici nu a făcut niciun referat legat de Rareș Ilie sau jucătorii care au venit de la juniori. Niciodată! Nici nu știa de existența lui.

Asta e foarte simplu de verificat. Puteți să îi întrebați pe cei de la Juniorul dacă a fost la meciuri și cine a fost, cu cine a negociat. Ulterior, după ce ne-am decis la ce jucători vrem, au negociat cu mine și cu Andrei Nicolescu ce sume și cum să vină acești jucători la noi la academie la juniori”.

„Tot ce spune sunt niște minciuni sfruntate”

Acționarul minoritar al Rapidului susține că Florin Manea nu a fost interesat de niciun jucător de perspectivă din pepiniera clubului: „În momentul în care era Rareș Ilie deja acolo, i-am zis de mai multe ori: ‘Du-te, vezi și tu ce juniori avem’. Nu-l interesa. I se spunea. Nu se ducea la meciurile de juniori. Nu știa cine e.

Niciunul dintre juniori nu era bun, doar Sefer că era jucătorul lui. Cu el e altă discuție. El l-a adus, n-am de ce să mint. Era impresarul lui și l-a adus la club. E cu totul altă poveste. Era agentul lui Toni Sefer atunci.

Cu Rareș Ilie n-are nicio treabă. Tot ce spune sunt niște minciuni sfruntate. Dar e logic să minți când tu cumva vrei să iei un milion și să convingi instanța. N-o să vină el să zică acum că așa s-a întâmplat”.

Angelescu i-a mai transmis un mesaj clar și răspicat lui Florin Manea: „Sunt enorme dovezile că n-a avut nicio implicare, absolut deloc cu acei copii. Nici cu el, nici cu Ignat, nici cu ceilalți pe care i-am adus atunci. Eu n-am privit în viața mea un raport despre vreun jucător. Nu de Rareș Ilie, de la niciun jucător!”.

„Dacă ar fi fost atât de bun și atât de Messi cum crede el îl angaja cineva”

Florin Manea : „A făcut rapoarte care nu au legătură cu Rareș Ilie. A făcut rapoarte din postura de director sportiv cu activitatea primei echipe, cum vede el și pe ce poziții ar dori să aducă jucători și așa mai departe. N-avea legătură nimic cu Rareș Ilie, zero implicare absolut. 0, 0, 0. Și totuși vii și ceri bani și încerci să induci în eroare. Sunt bani mulți.

Repet, nu am ce să comentez, pentru că dacă aș fi văzut că publicul rapidist nu și-ar da seama ce fel de om e, m-aș fi implicat mai mult. Dar de 4 ani el o ține cu același lucru și eu sunt convins că rapidiștii știu. Nu trebuie să vin eu să spun, să dau și să fac același lucru pe care-l face Florin”.

Și atacurile acide au continuat: „E treaba lui dacă după 4 ani el n-are ce să facă și spune același lucru. Dacă ar fi fost atât de bun și atât de Messi cum crede el îl angaja cineva. Ar mai fi luat jucători”.

Victor Angelescu susține că nu mai este impresarul lui Radu Drăgușin: „Mi-a arătat că a vândut părțile”

Victor Angelescu a surprins și în legătură cu Radu Drăgușin: „El are un singur jucător, Radu Drăgușin, pe care nici ăla din câte știu nu îl mai are. Când era la noi mi-a arătat că a vândut părțile, cum se numesc, către Betancour, un uruguayan. Sunt prieteni, Betancour îl chema. Cel care l-a și ajutat să aducă jucători la Rapid. L-a ținut foarte puțin de Radu Drăgușin. Chiar mi-a arătat actele la vremea respectivă.

Dar e treaba lui. Îl reprezintă pe Radu Drăgușin chiar dacă nu mai are tot, îl reprezintă măcar ca pe o cărticică. Bravo, e un jucător senzațional, e cel mai bun jucător român în momentul de față, dar mai mult de atât…”.

Angelescu regretă și acum ziua în care l-a adus pe Florin Manea la Rapid: „Dacă ar fi fost atât de bun și atât de… cel mai bun impresar, ar fi avut mai mult de un jucător sau l-ar fi luat vreun club. Eu am făcut cea mai mare greșeală atunci. Nu pot să zic că mi l-a adus altcineva. Până la urmă eu am fost de acord și de acuma de 4 ani de când omul nu mai are ce să facă….

Ce i-a promis impresarului: „Nu vom mai lucra niciodată”

Dacă s-ar fi angajat și ar fi avut treabă îți spun eu că își vedea de-a lui cum o face fiecare. N-are altceva ce să facă, plus că de ce l-ar mai băga lumea în seamă pe Florin Manea decât din acest motiv”.

Rapidistul a explicat de ce el consideră că Florin Marin îl atacă la tot pasul: „Se caută aceste lucruri în ziare, în emisiuni, să fie scandal, să mai zică ceva rău de mine, de Rapid, că se scrie despre asta. A găsit cum să mai apară și el în ziare. În rest, eu nu vreau să intru în niciun conflict, să îmi văd de treaba mea la Rapid.

Îi doresc tot binele din lume cu Radu Drăgușin, să câștige cât mai mulți bani. Nu m-aș supăra cu nimic, să fie angajat, să câștige zeci de milioane, să se ducă la alt club dacă vrea. E treaba lui ce face”.

Victor Angelescu însă îi transmite că nu va mai fi la Rapid atâta timp cât el este în Giulești: „Nu vom mai lucra niciodată. Iar celelalte lucruri pe care le spune nu vreau să le comentez pentru că în momentul în care sunt jigniri de asemenea natură chiar nu pot să intru într-o asemenea dispută”.

Victor Angelescu îl distruge pe Florin Manea: „Minciuni sfruntate”