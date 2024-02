Florin Manea poate să ducă un nou jucător la Juventus: „Poate să îl depășească pe Radu”

, unde a vorbit despre transferul răsunător al lui Radu Drăgușin la Tottenham. Impresarul mai are însă în portofoliu un talent uriaș.

Florin Manea mai pregătește un transfer tare: „La Roma sau la Genoa îl duc”

cine va fi următorul Radu Drăgușin dintre jucătorii săi: „E vorba de Ianis Dobrescu. Un copil de la Deva. La Roma sau la Genoa îl duc. Suntem între ei. Avem o invitație de la Juventus să meargă să îl vadă și cei de acolo”.

Impresarul puștiului în vârstă de doar 16 ani rămâne însă rezervat: „E un atacant foarte bun. Foarte bun. În ultima vreme mi s-au întâmplat niște lucruri care m-au dat înapoi la chestia asta și de-aia nu vreau să vorbesc deocamdată. Să-l lăsăm să demonstreze”.

Manea chiar a discutat cu Drăgușin despre Ianis Dobrescu: „Are potențial mare de tot. I-am zis și în glumă și în serios lui Radu că poate să îl depășească. Dar este important ca cei care sunt în jurul lui, părinții, familia, să înțeleagă, să facă drumul lui Radu”.

Agentul insistă pe acest subiect în continuare: „Dacă cei de lângă el nu înțeleg că trebuie să facă drumul lui Radu, s-ar putea să ajungă fotbalist. Dar s-ar putea să nu. Deci câteodată, din dragoste, omori pe cineva. Dragostea părinților poate să-i facă rău sau poate să-i facă bine. Nu știu”.

Florin Manea îl compara pe Ianis Dobrescu cu Adrian Mutu: „ Am fost cu el la Roma, le-a plăcut mult celor de acolo”

Florin Manea e convins că jucătorul va ajunge pe „Olimpico”: „Un nou Radu Drăgușin. Un copil tânăr, un atacant. Ianis Dobrescu. E un atacant de mare valoare. Am fost cu el la Roma, le-a plăcut mult celor de acolo.

Cred că va rămâne acolo, la AS Roma. În mare parte cred că da, că ne înțelegem cu ei. Cei de acolo mi-au transmis că l-au plăcut foarte mult. E atacant de careu.

Seamănă cu Mutu ca stil, dar are stângul mai bun. E ambidextru, nu știi dacă e stângaci sau dreptaci. Au rămas uimiți și cei de la Roma. L-au întrebat care e piciorul de bază și a zis ‘oricare’”.

Noul pariu al impresarului: „În 2 ani poate să joace în Serie A”

Florin Manea a explicat și care e principala calitate a vârfului: „L-au pus să lucreze cu ambele picioare și e exact la fel. Acum e la Deva, de acolo e el. Tatăl lui are un club de fotbal și l-a antrenat până la vârsta asta. Eu l-am văzut o dată și am rămas impresionat”.

Impresarul aruncă bomba pe final și crede că la 18 ani va debuta deja într-unul dintre cele mai puternice campionate din Europa: „Acum că a ajuns la 16 ani am decis să îl duc în Italia. Din ianuarie ar putea să ajungă la AS Roma. Eu am un pariu și cred că în 2 ani poate să joace în Serie A”

