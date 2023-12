Pe noul Mutu îl cheamă Ianis! Noua miză de aur a lui Florin Manea: „Abia în ianuarie face 16 ani” Cine e românul transferat la AS Roma

Florin Manea are o nouă miză de aur și susține că fotbalistul este noul Adrian Mutu. Impresarul a explicat că a găsit un puști, un atacant, care este promițător și pe care la caracter și la seriozitate. Jucătorul urmează să facă 16 ani în luna ianuarie.

Noua miză de aur a lui Florin Manea

Ianis Dobrescu este noul atacant din portofoliul agentului FIFA care l-a asemănat deja cu Adrian Mutu. La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Florin Manea susține despre noua miză de aur că poate ajunge la AS Roma și că ar putea să îi urmeze

“Aseară eram la Roma cu un nou Radu Drăgușin. Un copil tânăr, un atacant. Ianis Dobrescu. E un atacant de mare valoare. Am fost cu el la Roma, le-a plăcut mult celor de acolo. Cred că va rămâne acolo, la AS Roma.

Face 16 ani în ianuarie. În mare parte cred că da, că ne înțelegem cu ei. Cei de acolo mi-au transmis că l-au plăcut foarte mult. Probabil, dacă merge acolo o să îl vadă și Mourinho”, a declarat impresarul.

Pariul lui Manea pentru noul Mutu: “Va juca în Serie A”

Agentul FIFA a povestit la FANATIK SUPERLIGA cum l-a descoperit pe noul Mutu. Florin Manea l-a văzut o singură dată la o echipă din Deva și a fost impresionat pe loc de atacant. Alături de familia jucătorului, impresarul a decis să îl ducă în Italia pentru a prinde un transfer în această iarnă.

“E atacant de careu. Seamănă cu Mutu ca stil, dar are stângul mai bun. E ambidextru, nu știi dacă e stângaci sau dreptaci. Au rămas uimiți și cei de la Roma. L-au întrebat care e piciorul de bază și a zis ‘oricare’.

L-au pus să lucreze cu ambele picioare și e exact la fel. Acum e la Deva, de acolo e el. Tatăl lui are un club de fotbal și l-a antrenat până la vârsta asta. Eu l-am văzut o dată și am rămas impresionat.

Acum că a ajuns la 16 ani am decis să îl duc în Italia. Din ianuarie ar putea să ajungă la AS Roma. Eu am un pariu și cred că în 2 ani poate să joace în Serie A”, a spus Florin Manea.

Ianis Dobrescu, aproape de un transfer la AS Roma