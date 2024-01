Florin Manea s-a certat cu familia când l-a transferat pe Drăgușin de la Juventus la Genoa. „Ce impresar ești tu?”

Florin Manea a vorbit pe larg despre traiectoria fulminantă a lui . Impresarul noului stoper al lui Tottenham a vorbit despre un moment extrem de amuzant.

Florin Manea s-a certat cu fratele său Costin din cauza lui Radu Drăgușin: „Îl iei de la Juventus să-l duci la Genoa?!”

Florin Manea nu își arogă niciun merit pentru : „Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Eu am și postat ceva pe Internet. 95% este meritul doar al lui Radu. Pentru că eu sunt aici deoarece el e acolo”.

Numai că pentru fundașul central al echipei naționale și agentul său nu a fost întotdeauna numai lapte și miere: „Meritul meu a fost doar în a găsi strada ca el să ajungă aici. Pentru că a fost un moment de cumpănă când a fost la Sampdoria împrumut. Apoi l-au împrumutat la Salernitana.

Nici ei nu l-au luat și în momentul ăla a zis: ‘Plecăm de la Juventus. Vreau să joc’. Decizie grea, asta zic. Nu mai era nimeni. Bine, familia lui, frati-miu”.

Manea nu a fost însă deloc susținut atunci când a vrut să ia pe Radu Drăgușin de la Torino. Nici măcar de fratele său care l-a și descoperit pe jucător: „Eu am ales Genoa. M-am certat cu frati-miu: ‘Ce impresar ești tu? Îl iei de la Juventus să-l duci la Genoa?!’ Nici familia nu prea era fericită. Toată lumea zicea că era un pas uriaș înapoi”.

Florin Manea l-a convins pe Radu Drăgușin să aleagă Genoa: „Simt că trebuie să mergi acolo”

Radu Drăgușin a avut însă o încredere totală în instinctul lui Florin Manea: „Și am stat cu Radu și i-am zis: ‘Crede-mă, o simt. Am fost, am vorbit cu ei. Simt că trebuie să mergi acolo’. A stat un pic pe gânduri că jucase la Sampdoria. Zic: ‘Bă, nu te ceartă ăia că ai jucat 13-14 meciuri. Ești un copil’.

Jucătorului nu i-a fost însă deloc ușor să să ia decizia finală: „Îi mai trimiteau niște fani mesaje: ‘Nu veni că te omorâm. Sampdorian’, că nu știu ce… I-au dat mesaje pe Whatsapp, pe Instagram la vremea aia. Și era un pic indecis”.

Însă nimeni nu a crezut cu adevărat că Radu Drăgușin va reuși, ba chiar alegerea sa a fost aspru criticată: „I-am zis din nou: ‘Crede-mă, am stat de vorbă cu ei. E pasul corect’. L-am transferat la Genoa, toate ziarele: ‘O să ajungă la Botoșani. Gata, s-a stricat’. Până și Gabi Safta, care și-a recunoscut greșeala: ‘Domne, îmi fac public mea culpa’.

A făcut un articol. ‘Gata, cel mai mare regret, de la Juventus la Genoa’. Apoi: ‘Domne, nu mai zic nimic’, a recunoscut. De-aia mă bucur că el a demonstrat. M-a ajutat enorm. Eu tot timpul am susținut și susțin în continuare”.

