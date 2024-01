Florinel Coman este pe val la FCSB, însă Florin Manea are un verdict dur despre starul lui Gigi Becali. Agentul lui Radu Drăgușin nu îl vede pe internaționalul român transferat pe o sumă impresionantă în străinătate, deși cifrele sale din SuperLiga sunt mai bune ca niciodată.

Florin Manea, verdict dur despre Florinel Coman: „Nivelul e foarte slab”

la FANATIK SUPERLIGA, iar agentul lui Radu Drăgușin și-a dat cu părerea și despre . Acesta nu îl vede protagonistul unui transfer de răsunet, deoarece susține că nivelul fotbalului din România este încă slab.

„Este foarte bun fotbalist, mie îmi place Florinel, dar nu dă nimeni nici măcar 5 milioane pe el, are 5 milioane clauză. De ce nu dă? Să îți spun de ce, nu neapărat din cauza lui. Liga din România este foarte, foarte slabă, nivelul este foarte, foarte scăzut.

Îți dau argumente. aduci Rrahmani care unde a jucat? În Macedonia și dă la noi 6 goluri în 4 meciuri. Din România nu iei 15 niciodată, păi ia pe Florinel Coman. Care sunt fundașii centrali care joacă în Liga1. Revin la ce ai spus mai devreme, că Florinel Coman nu a făcut diferența internațional, a făcut numai în România.

România este foarte slabă, de aia face diferența Florinel Coman și când iese nu poate. Rrahmani face diferența în România, să îl vedem cu ăia în Italia dacă o facem, niciodată. Am făcut un pariu și cu Robert Niță, Doamne ferește, îl plac.

Borza este un jucător foarte bun ofensiv, dar nu se apăra. În străinătate la ce se cere, Raț când a fost la West Ham i-au spus «Răzvan ești defender, că vii tu și centrezi și asta e plus, în primul rând trebuie să te aperi, că de aia ești defender»”, a spus Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la 10:30 în fiecare luni, marți și vineri doar pe site-ul .

„Te uiți la Rrahmani îl vezi în România și spui e Heineken, eu îți arăt că e Ciuc”

„Uite mi-am mai spus un scouter, poate unul dintre cei mai buni scouteri din lume, este acum la PSG. «Florine ție ce bere îți place. Păi zic Heineken. Ai băut și Ciuc, tu când te uiți la un jucător zici că e Heineken, dar îl compar cu toate berile din lume la vârsta lui și spun că e Ciuc».

Tu te uiți la Rrahmani îl vezi în România și spui e Heineken, eu îți arăt în toată lumea la vârsta lui Rrahmani și spun că e Ciuc. Asta e diferența pe care lumea nu o înțelege, noi ne uităm la liga noastră. Îți dau exemplu cu Stanciu la PSV Eindhoven și voia Gigi pe vremea aia 5 milioane.

Înainte de Anderlecht și mi-au zis așa «Florine am așa, Stanciu 5 milioane, Lozano 2 milioane în Mexic». Aceeași vârstă, l-au luat pe Lozano, unde s-a dus Lozano, au luat 40 de milioane pe el. Noi că ne place să mărim Liga 1, dar comparat cu nivelul de fotbal.

Poate Olaru, dar nu vorbesc de top. Le trebuie un club intermediar, vorbeam cu Dina Grameni și spuneam că nu pot să îl prezint la Tottenham. M-a sunat un impresar și mi-a spus «Florine, dacă pleacă Radu de la Genoa nu poți să îl propui pe Ignat».

Păi Genoa îl are pe Matturro campion mondial cu Uruguay. Gândește-te că l-am dus pe Radu la Juventus în 2018, din momentul ală până acum nu am mai sunat Juventus să le prezint un jucător. Le-am zis de Dobrescu, în 5 minute mi-au trimis invitație. Știu că nu îi deranjez decât dacă am ceva care chiar merită văzut”, a declarat Florin Manea.

