Florin Niță, test de foc de Ziua Copiilor. Ce întrebări i-au adresat micuții și cum a răspuns portarul naționalei. ”Echipa mea de suflet este România”

Florin Niță este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din actualul lot al echipei naționale. Nu e de mirare că are fani de toate vârstele. Portarul României a acceptat provocarea de a răspunde întrebărilor micuților, într-un interviu realizat de ziua copiilor.

Care este eroul de desene animate preferat al lui Florin Niță

În vârstă de 34 de ani este tată a doi copii. Nu i-a fost greu deloc să accepte provocarea de a răspunde întrebărilor care mai de care mai interesante ale celor mai mici dintre fanii lui.

Astfel, am aflat care este eroul preferat din desenele animate, care a fost jucăria preferată când era copil, dar pe care continuă să o aprecieze și la maturitate și ce ar mânca mereu.

Redăm în continuare ”interviul” integral:

Tu de ce ai vrut să te faci portar? Mie mi se pare că mingea doare?

– A fost o întâmplare fericită. Am fost la un antrenament și din trei portari nu era decât unul și a trebuit să-i iau locul unui coleg, am avut câteva intervenții bune și de atunci am rămas portar. Aveam 9 ani atunci.

Mie îmi place ”Patrula cățelușilor”. Ție ce desene îți plac?

– Sunt mai multe care îmi plac, dar rămân la Bugs Bunny, este unul din preferatele mele și ale copiilor mei.

Eu sunt Clara și sunt handbalistă, dar îmi place și fotbalul. Tu cu ce echipă ții?

– Echipa mea de suflet este România.

Mie îmi plac săbiile, tu ce jucărie preferată aveai?

– Undița. Preferam să merg la pescuit, este un sport pe care îl practic de mic. Mă relaxează.

Când erai mic îți plăcea supica?

– Sigur. Îmi aduc aminte și acum de supa bunicii și de atunci am rămas cu supa, sunt un ciorbar înnăscut și o ador. Recomand tuturor copiilor pentru că este foarte bună pentru burtică.

Tu l-ai văzut pe Moș Crăciun?

– Da, l-am văzut, bineînțeles. Toți copilașii trebuie să asculte de părinți, de bunici și atunci o să vedeți că Moș Crăciun o să treacă pe la voi și o să vă facă fericiți.

Care e super-eroul tău preferat? Mie cel mai mult îmi place Spider-man.

– Când eram mai mic eram cu Superman, el era în vogă atunci.

Te-a durut când ți-a căzut primul dințișor? Mami zice că nu doare, dar mie mi-e cam frică.

– Nu doare, depinde cât de tare se mișcă. De regulă o să cadă singur, o să vezi.

Ție de la ce vârsta nu ți-a mai fost frică de bau-bau?”

– De regulă dormeam cu bunica până m-am făcut mai mărișor, deci am fost protejat tot timpul.

Florin, nu îngheți de frig iarna, pentru că portarii nu prea aleargă?

– Ba da, e al naibi de frig. Urăsc iarna, dar nu avem încotro, trebuie să ne facem meseria cât mai bine indiferent de condițiile meteo, chiar dacă este frig, chiar dacă este ger.

Interviul postat de platforma frf.ro poate fi vizionat integral .

Ce mesaj le-a transmis portarul naționalei copiilor, de ziua lor

a trecut cu bine testul întrebărilor celor mai mici dintre suporterii lui și ai echipei naționale, iar la final le-a transmis la rândul lui un mesaj.

”Sunt bucuros că am reușit să facem acest interviu și vă mai aștept cu întrebări dacă vreți să mai aflați câte ceva despre mine.

De 1 iunie vă transmit să fiți bucuroși, să vă bucurați de copilărie, să profitați la maximum de această perioadă frumoasă din viață”, a încheiat ”tricolorul”.