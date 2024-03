Florin Piersic, dispută cu prietenul lui, Dorel Vișan. La mijloc sunt declarații dure despre actorii tineri

Durerea lui Florin Piersic, dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK! Actorul a făcut câteva declarații emoționante, rugat să comenteze un discurs recent pe care Dorel Vișan, unul din actorii pe care maestrul îl apreciază, l-a ținut într-o sală de cinema. Cum vede Florin Piersic noua generație, dat fiind că Vișan consideră că tinerii din ziua de azi nu merg pe un drum corect.

Florin Piersic a comentat concluzia amară trasă de prietenul său, Dorel Vișan, despre noua generație

În exclusivitate pentru FANATIK, Florin Piersic mărturisește că nu susține afirmațiile lui Dorel Vișan, pe care îl admiră din tot sufletul. Totuși, interpretul lui Alexandru Ioan Cuza în filmul „Rug și flacără” are o mare apăsare pe sufletul: au mai rămas în viață doar trei actori din generația sa.

Trebuie precizat, pentru clarificare, că maestrul Dorel Vișan a vorbit despre tineri, în general, precizând că mulți nu mai cunosc istoria poporului din care fac parte. Extrapolând, Florin Piersic s-a referit și la cei care fac teatru.

Dorel Vișan mărturisise, în urmă cu aproximativ o lună, la premiera pentru presă a că nația noastră este în prăpastie și că tineretul e în degringoladă.

„Eu nu mai am speranță, nu am speranța pe care o au unii cu tinerele generații. Nu că n-ar putea să facă ceva. Avem niște copii minunați, dar au fost crescuți prost. Noi am format generații nevrotice. Uite cum se bat fetele cu picioarele-n burtă. Am format generații dependente”, este , în februarie.

„Probabil a văzut niște spectacole în care și-a dat seama că tineretul nu calcă pe urmele lui”

Pornind de la trista concluzie trasă de actor, Florin Piersic e ceva mai optimist. Susține că înțelege, în același timp, punctul de vedere al prietenului său.

„Nu e adevărat (n. red.: se referă la faptul că noua generație ar fi mai slab pregătită). Eu cred în ce spune Vișan, pentru că ce e al lui, e al lui. E un om deștept și mi-e foarte bun prieten, foarte bun. Pot să spun că e unul din actorii pe care îi admir cel mai tare.

Probabil că el a văzut niște spectacole în care și-a dat seama că tineretul nu calcă pe urmele lui… Sau hai să zicem, ale noastre, cei care suntem din generația asta”, a declarat Florin Piersic, în exclusivitate pentru FANATIK.

Durerea lui Florin Piersic, la 88 de ani

În continuare, cunoscut pentru filme precum „Trandafirul galben”, „Haiducii lui Șaptecai” sau „Pintea” ne-a spus că este o foarte mare durere să constate că din 22 de absolvenți cu care era coleg la teatru, doar trei au mai rămas în viață. Oftând, Florin Piersic ne-a zis că multe din momentele trăite alături de colegii de breaslă sunt unice și irepetabile.

„Gândește-te, totuși, că pe mine mă cheamă Florin Piersic și am 88 de ani. Ori asta e o vârstă. Nu e o glumă. Gândește-te că în afară de trei, care mai suntem, din 22 de absolvenți ai Institutului de Teatru și Cinematografie din București, mai sunt trei. Din 22! Deci 19 au plecat.

Pentru mine e o durere când mă gândesc, pentru că toți aceia, colegii mei de facultate, cu care am terminat facultatea, cu care aveam fel de fel de povești, de întâmplări, de momente unice nu mai sunt…”, a completat Florin Piersic, pentru FANATIK.