Florin Pîrvu, mesaj pentru Rednic după 0-1 cu UTA. “A fost doar Petrolul pe teren”

în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0, gol marcat de Marcelo Freitas în ultima fază din prima repriză. După înfrângerea cu UTA Arad, Florin Pîrvu susține că este dezamăgit de rezultatul final.

Florin Pîrvu, reacție după înfrângerea cu UTA Arad. “A fost doar Petrolul pe teren”

Antrenorul ploieștenilor a explicat că Petrolul a controlat partida și că a fost echipa mai bună, chiar dacă a fost dezamăgit de rezultat. , Florin Pîrvu are încredere în elevii săi că vor putea să scoată rezultate bune în ultimele meciuri din sezonul regular, iar acest lucru vine după jocul pe care aceștia îl arată pe teren de la un duel la altul.

ADVERTISEMENT

“Băieții sunt supărați și stăm cu capetele plecate. Suntem dezamăgiți de rezultat, dar nu de joc. Am avut unul dintre cele mai consistente jocuri. Am demonstrat că știm să jucăm fotbal. Îmi dă speranțe pe viitor că vom obține rezultate pozitive.

Le-am zis să fie atenți pe fazele fixe și să se concentreze. Toată săptămâna am insistat pe acest aspect. Le-am spus să fie concentrați până în când ieșea mingea sau ajungea la portar. Era și ultima fază din prima repriză. Dacă intram cu 0-0 la pauză cred că puteam să câștigăm meciul. A fost un meci bun din partea noastră, dar fără să arătăm asta pe tabela de marcaj.

ADVERTISEMENT

Mai sunt trei jocuri din sezonul regular, două acasă. Vrem să scoatem maximul din aceste meciuri. Nu este primul meci în care jucătorii de pe bancă vin cu un plus. După cum s-a jucat, Petrolul trebuia să câștige astăzi. A fost doar Petrolul pe teren.

Presiune e tot timpul și e normal să fie așa. Echipa a arătat foarte bine și ne-a lipsit golul. Acolo la finalizare trebuie să arătăm mai mult, să fim mai periculoși. Se joacă până la final, iar jocurile vor avea o intensitate mare, cum a fost astăzi”, a declarat Florin Pîrvu.

ADVERTISEMENT

Takayuki Seto: “A fost cel mai important meci pentru noi”

După meci, Takayuki Seto a mărturisit că duelul cu UTA Arad era cel mai important dintre ultimele patru meciuri din sezonul regular: “Suntem supărați că am pierdut. Poate a fost cel mai important meci pentru noi, dar mai avem 4 meciuri și încercăm să scoatem maximul.

Ăsta e fotbalul, am luat gol din fază fixă și trebuie să facem mai bine. Noi am venit aici să luăm cele trei puncte. S-au retras după ce au dat gol și din păcate noi nu am reușit să marcăm, chiar dacă ne-am făcut ocazii”.

ADVERTISEMENT

“Vrem să ajungem în play-off”

“Era cel mai important meci. Urmează meciul cu Craiova. Voiam să câștigăm și să intrăm în play-off. Din păcate așa e la fotbal, trebuie să dai multe goluri decât adversarul. Așa câștigi. Degeaba joci mai bine, nu așa complex.

Suntem fotbaliști, trebuie să știm să jucăm orice sistem, nu e ceva greu și avem jucători buni pe toate posturile. Nu e imposibil să ajungem în play-off. E ambiția noastră și vrem foarte mult asta. Ne concentrăm pe meciul cu Craiova și apoi vedem ce va fi”, a mai spus și Marian Huja.