Mircea Rednic, pus pe glume după ce a ajuns din nou în spital: ”Toate fetele frumoase au venit să mă vadă”

Tehnicianul în vârstă de 61 de ani a acuzat la antrenamentul de luni al echipei UTA și a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Arad.

Mircea Rednic o ține pe glume după ieșirea din spital

Deși a ajuns pe mâna medicilor pentru a doua oară în decurs de doar 6 luni, după , Mircea Rednic are în continuare puterea să glumească și a explicat care au fost motivele pentru care a ajuns în spital.

”Nimeni nu îmi face program. Asta e situația mea, nu mai pot face un control sau ceva, căci, cum am intrat în spital toată lumea s-a agitat. Toate fetele frumoase din spital și pacientele au venit să mă vadă.

A fost o amețeală care a apărut așa, din senin. Nu uitați că noi, după meci, am venit acasă cu autocarul și nu știu dacă mi-a făcut bine sau rău. Poate m-am jucat prea mult cu cățeii pe acolo, am stat prea mult aplecat și tot îi mângâiam. Toată lumea are probleme și nu trebuie sa facem un caz.

V-am zis că eu, după problema pe care am avut-o, altfel văd viața. Dacă Doamne, Doamne face un semn, nu am ce să fac. Nu avem ce să facem cu tot cu bani, fără bani, cu relații, fără relații. Când ți-e scris te duci… dar nu e cazul, încă n-ați scăpat de mine”, a declarat Rednic la conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul.

Mesajul lui Rednic pentru Fabry

Tehnicianul arădenilor a revenit și asupra l-a făcut în direcția sa după ce a marcat golul victoriei pentru UTA Arad în partida din deplasare cu FC Voluntari.

”Nu știu ce a vorbit în limba lui, dar eu mă opresc la evoluția care a avut-o, la reacția care a avut-o. A intrat, a dat gol și a dat gol pentru că el a înțeles ce vreau de la el. Pentru că la meciul cu Botoșani, asta mi-a și spus, el nu a jucat ca un număr 10, el era în toate părțile, dar nu era unde trebuia să fie. La meciul cu Voluntari a fost acolo unde trebuia.

Nu sunt supărat încă pe el, dar i-am spus un lucru. A avut noroc că dacă era acum 5 ani era deja în avion. Acum am experiență, s-a format un grup la care toată lumea participă, de la conducere la oamenii care lucrează aici. Știți foarte bine cum toată lumea privea echipa la început, că suntem sigur retrogradați și, uitați, după 26 de etape, suntem la un punct de locul 6.

Eu cred că toată lumea a pus umărul, toată lumea a muncit, toți și-au făcut treaba. Și da, sincer să fiu, nici nu mai aveam schimbări. Ghinionul că s-a accidentat Stahl, că altfel mai aveam vreo schimbare și atunci…”, a spus Mircea Rednic.