Florin Prunea aruncă bomba și anunță revenirea lui Mircea Lucescu la Dinamo: “Vă zic eu. Președinte ori manager”

, dar doar cu o singură condiție. Miliardarul vrea ca “Il Luce” să se alăture proiectului din Ștefan cel Mare. După aceste declarații, Florin Prunea anunță revenirea lui Mircea Lucescu la Dinamo.

Florin Prunea aruncă bomba și anunță revenirea lui Mircea Lucescu la Dinamo

Florin Prunea anunță revenirea lui Mircea Lucescu la Dinamo. Fostul portar din Ștefan cel Mare este de părere că “Il Luce” va reveni la clubul său de suflet. Prunea îl vede pe Lucescu mai mult la conducerea echipei, decât antrenor, ori în ambele ipostaze.

“Eu zic că nea Mircea va ajunge la Dinamo, vă zic eu. Ori în calitate de preşedinte, ori manager sau chiar manager-antrenor, de ce nu? L-aş dori şi pe domnul Ţiriac, este dinamovist şi el.

Dar în ceea ce-l privește pe nea Mircea sunt convins că viitorul lui este legat de Dinamo, orice ar zice unii sau alţii”, a declarat Florin Prunea, potrivit celor de la .

Mircea Lucescu a confirmat declarația lui Ion Țiriac. Cei doi au discutat despre Dinamo

Cele două legende ale sportului românesc s-au pus la masă și au discutat despre fotbal. Se pare că declarațiile miliardarului.

Am avut o întâlnire şi am discutat. Vom vedea, ne gândim. Suntem doi oameni care se respectă extraordinar şi îi leagă aşa o istorie de cel puţin 55-60 de ani, de când am început să-l urmăresc pe el, el pe noi.

Chiar dacă nu apare la meciuri, venea la meciurile noastre peste tot şi pe urmă pleca. Este foarte ataşat de culorile echipei naţionale. Şi pe unul, şi pe altul ne-a interesat evoluţia sportului românesc.

Încercăm să ne dăm seama din nou de ce… Talentul e acelaşi, nu s-a întâmplat nimic. Suntem construiţi pentru a face sport”, a declarat Mircea Lucescu, pentru .

Ion Țiriac vrea să investească la Dinamo

“Am avut un launch cu un prieten, vreo două ore, care ştie mai mult fotbal. L-am întrebat ‘De ce?’. Şi el mi-a spus cam despre ce e vorba. Dacă mâine dimineaţă, Mircea Lucescu, la vârsta pe care o are, ar spune să facem o echipă care să se numească Dinamo Braşov, sau altfel, pentru că Dinamo Bucureşti este deja, dar un Dinamo…la aia m-aş băga alături de nenea Mircea Lucescu.

Cu toate că sunt lucuri pe care nu le înţeleg în fotbal. Nu înţeleg cum ai un regulament în care 13 din 23 de jucători pot fi străini. Păi românii mei unde mai joacă? Aş face reguli drastice să-i ajute pe tinerii aceştia de aici să sară treapta de la Divizia I, până la una regulară.

În Europa sunt cinci sporturi. E fotbal pe primul loc, fotbal pe doi, fotbal pe trei, fotbal pe patru şi după vine tenisul. Noi în fotbal suntem astăzi cum suntem, foarte în urmă…Să vedem cum facem mai bine”, a declarat Ion Țiriac.