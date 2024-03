Florin Prunea, dezamăgit de prestația „câinilor” din meciul cu Hermannstadt: „A fost prea mare diferența”

Dinamo a pierdut categoric meciul de la Sibiu, . Jocul „câinilor” nu a strălucit absolut deloc, pe faza ofensivă fiind lipsiți de ocazii, iar apărarea a fost sub așteptări.

Florin Prunea, dezamăgit după meciul de la Sibiu

Fostul președinte de la Dinamo nu a ezitat să își arate dezamăgirea după meciul de la Sibiu, fiind de părere că diferența față de meciurile trecute fiind foarte mare: „Nu credeam că două absențe, Gnahore și Politic, pot deregla în asemenea hal echipa.

Ce s-a întâmplat în benzi în seara asta a fost ceva de… păi băieții ăștia de la Sibiu au făcut o „transpirație” bună. Pot face un duș și să meargă liniștiți acasă. Deci ce s-a întâmplat pe benzi, la Bordușanu și Moura… incredibil!

Nu găsești un om care să fi jucat bine la Dinamo. Prea mare diferența între ce s-a întâmplat în meciurile trecute și prima repriză de astăzi”, a comentat fostul portar al echipei naționale la .

Zeljko Kopic: „Nu am meritat mai mult decât această înfrângere”

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, și recunoaște că jucătorii pregătiți de el nu au respectat planul de joc stabilit la antrenamente: Au fost situații 50-50. Au câștigat majoritatea duelurilor. A fost greu să păstrăm o stabilitate. Le-am dat prea mult mingea, iar ei și-au creat mai multe ocazii. În final au meritat cele 3 puncte.

Când câștigăm o facem împreună și când pierdem o facem tot împreună. E imposibil să joci fotbal și să faci rezultate bune dacă nu poți câștiga dueluri sau când nu poți să faci posesie atunci când oponentul presează.

Nu cred în accidente. Dacă ești mai puternic în situații de dueluri. Dacă poți să faci posesie și să ieși din zonele unde adversarul presează vei juca mai bine.

Dacă nu faci lucrurile astea, adversarul va avea mai multe ocazii. Noi nu am reacționat. Și nu am respectat ceea ce am pregătit. Nu am respectat planul”, a declarat antrenorul lui „câinilor”.

Pentru Dinamo urmează partida cu Petrolul Ploiești, partidă ce va avea loc după pauza competițională, pe 1 Aprilie.