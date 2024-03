Zeljko Kopic, reproșuri pentru jucători după Hermannstadt – Dinamo 3-0: “Nu au respectat planul”

înscrise în finalul primei reprize. care a mărturisit că elevii săi nu au respectat planul stabilit.

Zeljko Kopic, supărat pe jucătorii lui Dinamo după înfrângerea cu Hermannstadt

Zeljko Kopic este de părere că decât această înfrângere. Antrenorul croat a fost supărat pe elevii săi care nu au respectat ceea ce au pregătit la antrenamente.

Cu toate acestea, Kopic susține că la fel de mult ca și fotbaliștilor, iar în următoarele meciuri vor încerca să nu repete aceleași greșeli.

“Au fost situații 50-50. Au câștigat majoritatea duelurilor. A fost greu să păstrăm o stabilitate. Le-am dat prea mult mingea, iar ei și-au creat mai multe ocazii. În final au meritat cele 3 puncte.

Când câștigăm o facem împreună și când pierdem o facem tot împreună. E imposibil să joci fotbal și să faci rezultate bune dacă nu poți câștiga dueluri sau când nu poți să faci posesie atunci când oponentul presează.

Am avut aceste două probleme. Nu am putut să scăpăm de presiunea adversarului. Nu am meritat mai mult decât această înfrângere”, a declarat Zeljko Kopic la finalul duelului cu Hermannstadt.

“Nu au respectat planul”

“Suntem încă aici și mai avem 8 meciuri în fața noastră. Am arătat că putem juca un fotbal bun. Nu vreau să judec echipa, pentru că au jucat 45 de minute mai slab. E fotbal și se poate întâmpla asta.

Trebuie să înțelegem că trebuie să fim mai buni. Hermannstadt este o echipă bună acasă, mai bună decât noi. Nu am câștigat niciun joc aici. Trebuie să facem lucrurile mai bine și o să fie mai bine.

Nu cred în accidente. Dacă ești mai puternic în situații de dueluri. Dacă poți să faci posesie și să ieși din zonele unde adversarul presează vei juca mai bine. Dacă nu faci lucrurile astea, adversarul va avea mai multe ocazii. Noi nu am reacționat. Și nu am respectat ceea ce am pregătit. Nu am respectat planul”, a spus antrenorul lui Dinamo.

Jucătorul care i-a lipsit cel mai mult lui Kopic

“Politic este important pentru noi. Dar și Eddy Gnahore a fost important în ultimele meciuri. Putea câștiga duelurile la sol, în aer. Păstra un echilibru. Dar trebuie să acceptăm că nu putem folosi mereu toți jucătorii. A fost o oportunitate pentru ceilalți”, a mai spus Zeljko Kopic.