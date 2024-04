Dinamoviștii, la pământ după o nouă dramă în prelungiri: 1-2, la Botoșani. „Deja este penibil”

Drama în prelungiri a lui Dinamo continuă! La Botoșani, echipa lui Zeljko Kopic a pierdut puncte, din nou, după minutul 90. „câinii roșii au coborât pe loc direct retrogradabil.

Dinamo, o nouă dramă în prelungiri. Fotbaliștii au ajuns la capătul puterilor: „Ceva nu e în regulă”

Dinamo a ajuns la al patrulea din ultimele cinci meciuri în care pierde puncte în prelungiri. Trupa lui Zelko Kopic a rezistat 45 de minute în , dar a clacat în minutul 90+1, când Sebastian Mailat a punctat din centrarea excelentă a lui Mouaddib.

În ultimele cinci etape de play-out, Dinamo a luat pe final de meci cu Petrolul (1-1, min. 90+13), cu Oțelul (0-1, min. 90+3), cu FC U Craiova (1-1, min. 90) și cu FC Botoșani (1-2, min 90+1).

„Un meci foarte frustrant pentru noi, e greu. Știam că va fi greu, orice meci e greu din play-out. Suntem foarte supărați. Nici nu știu ce să spun, deja este penibil și aici suntem toți implicați. Nu arăt cu degetul, toți suntem implicați, dar ceva nu este în regulă.

Urmează un meci cu Voluntari, acela va fi pe viață și pe moarte. Mai avem speranță, mai sunt 3 meciuri de jucat, dar e greu să te ridici mental cu meciuri ca acestea care te storc mental că pierzi în ultimele minute. Trebuie să luptăm, să rămânem puternici pentru că doar așa vom putea să ne salvăm”, a declarat Dennis Politic.

„Dacă am ști ce se întâmplă, nu am mai fi în situația asta”

Ca urmare a eșecului din Moldova, roș-albii sunt pe locul 15, cu 20 de puncte, la doar o lungime de baraj. „Un meci nebun. Am avut gol, gol anulat, am avut penalty anulat.

Am avut om în minus. Am luptat ca nebunii, dar din nou am luat gol. Ceva nu se leagă, dar nu înțeleg ce. La final nu avem rezultate. Dacă am ști ce se întâmplă, nu am mai fi în situația asta. Îmi pare rău pentru oamenii care au venit. Eu cred că meritam un punct. Vine Voluntariul acum.

Este normal să fie și oboseală, am jucat numai în deplasare. Trebuie să ne revenim cât mai repede. Încă mai sunt șanse (n.r. pentru salvarea directă de la retrogradare). Trebuie să luptăm.

Trebuie mai mult. Azi am avut de toate. Din păcate, nu am știut să gestionăm finalul de partidă”, a spus și Răzvan Patriche, după FC Botoșani – Dinamo 2-1.