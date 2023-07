Florin Ristei, gata să-și strice relația pentru o vedetă OnlyFans. Naomi a aflat: „Supărată”

Florin Ristei a fost pe punctul de a-și compromite relația cu logodnica lui. Naomi Hedman i-a citit mesajele primite de artist de la o vedetă de pe OnlyFans și s-a supărat pe el. Cum s-a ajuns în această situație.

De ce și-a făcut Florin Ristei abonament la o vedetă OnlyFans. Naomi a aflat

Florin Ristei și Naomi Hedman când ea era concurentă, iar el jurat. De patru ani formează unul dintre cele mai simpatizate cupluri din România, iar

Artistul a reușit să o convingă pe frumoasa Naomi să nu se mai întoarcă în Marea Britanie și să rămână alături de el în România, dar era să o dea în bară din cauza unei situații ciudat. Vedeta a povestit în cadrul podcast-ului Fierți pe insulă, momentul de cumpănă prin care a trecut.

Deși acum este o poveste amuzantă de spus prietenilor, atunci și-ar fi putut compromite relația. Totul a pornit de la faptul că Florin Ristei s-a abonat, din curiozitate, la o vedetă de pe OnlyFans. Când prima lună a expirat, nu și-a reînnoit abonamentul, astfel că a început să primească mailuri de la vedeta în cauză.

Cântărețul le-a ignorat, dar nu și iubita lui. Pentru că rămăsese conectat pe o tabletă, Naomi Hedman a putut să vadă mesajele pe care actualul său logodnic le primea și a fost convinsă că acesta o înșală cu o altă femeie.

Cum a reacționat Naomi Hedman

Atunci când s-a întors acasă, Florin Ristei a fost pus în fața faptului împlinit, iar artistul nu a mai putut decât să-i explice lui Naomi cum a ajuns să o urmărească pe acea vedetă. Astfel, lucrurile au revenit la normal între ei.

„Acum vreo patru ani, înainte de pandemie, mi-am făcut cont pe OnlyFans. Îl urmăream pe unul, care călătorea, și apoi am mai dat la vreo două. Am găsit-o pe una, pe o româncă, și am zis hai să văd pe ascunde și am plătit.

După aceea nu am mai plătit. Ei își trimit notificare în fiecare zi, mesaj de la respectiva, mai cumpără. N-am mai intrat. Ajung într-o zi acasă, Naomi supărată. Că tu vorbești cu una, ai mesaje de la OnlyFans.

Se conectase mailul meu pe o tabletă”, a povestit artistul despre momentul în care Naomi l-a bănuit de infidelitate, conform . Însă Florin Ristei a avut grijă să menționeze că este îndrăgostit până peste cap de logodnica lui.