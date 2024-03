Florin Salam, plasat sub control judiciar. E acuzat că a luat bani să cânte la trei evenimente, dar nu s-a mai prezentat. Update

Joi seară, Florin Salam a ieșit din arest. Oamenii legii l-au plasat pe manelist sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Acestuia nu i s-a impus interdicția de a părăsi ţara, pe motiv că are concerte.

Artistul a avut și o primă reacție după această decizie. Salam spune că are încredere justiție și ”adevărul va ieși la iveală”.

”Am încredere în justiţie, sunt înscenări. Dreptatea va ieși la iveală. Eu am reînceput să cânt şi pentru unii din branșa noastră este o piedică. De aceea îmi înscenează fel şi fel. Sunt un om care ajută lumea.

Dacă am avut probleme de sănătate şi nu am mai putut să cânt asta nu înseamnă că sunt răuvoitor. Vreau ca justiția să-şi facă datoria. Cu legea nu te pui. Eu îl am pe Dumnezeu”, a spus Florin Salam la ieșirea din arest, conform .