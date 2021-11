Reacția incredibilă a unui fost campion cu Rapid în momentul în care l-a sunat George Copos: „Aoleu, e unul dintre vagabonzii ăștia”

Campion al Ligii 1 cu Rapid, în 2003, Florin Șoavă a povestit un episod inedit petrecut chiar înainte să semneze cu formația din Giulești. Impresionat de evoluțiile sale în tricoul Universității Craiova, George Copos l-a sunat personal pentru a-l convinge să vină la București, dar acesta a crezut că este victima unei farse.

„Am rămas blocat, m-am gândit: ‘aoleu, e unul dintre vagabonzii ăștia’. Am închis telefonul”, a mărturisit fostul mijlocaș central, amuzat peste măsură de cele întâmplate. În ciuda reacției sale, patronul alb-vișiniilor a insistat și a reușit să-l aducă sub Podul Grant, unde a petrecut trei ani de poveste, încununați cu un titlu, o Cupă și două Supercupe.

De-a lungul carierei, Șoavă a mai evoluat pentru , dar și peste hotare, la echipe precum Spartak Moscova, Krylia Sovetov Khimki sau Arsenal Kiev. De când cu afacerea dezvoltată în domeniul turismului (n.r. deține o pensiune de 4 margarete pe malul Dunării, la Eşelniţa, Mehedinți), fotbalul pare să fi trecut, însă, în plan secund.

Cum a ajuns Florin Șoavă la Rapid. Reacție incredibilă în momentul în care a fost contactat de George Copos

„Era George Copos patron, iar la noi la Craiova erau Flavius Stoican, Bărcăuan, Sava, care mai sunau jucători, spuneau că sunt de la ziare și susțineau că au diverse nume, ca să facă caterincă. Într-o seară eram într-un cantonament și mă sună număr privat. Am crezut că cineva vrea să facă o farsă.

‘Bună seara, Florin Șoavă? Sunt George Copos, patronul de la Rapid București’. Am rămas blocat, m-am gândit: ‘aoleu, e unul dintre vagabonzii ăștia’. Am închis telefonul.

Nu trec 1-2 minute, sună iar telefonul. ‘Florin, nu mai închide telefonul, sunt George Copos’. I-am cunoscut vocea, mi-am dat seama că el e. M-a întrebat dacă vreau să vin la Rapid, atunci nu era o perioadă foarte bună la Craiova, deși îmi dorisem foarte mult să ajung la Universitatea am simțit că e momentul să fac un pas mai departe, să urc. Am mers la Rapid, diferența era enormă între Capitală și provincie.

Am prins 3 ani superbi, cu jocuri bune, rezultate interne foarte bune. Am câștigat titlul, două supercupe și cupa României, a fost cea mai bună perioadă din istoria Rapidului. Într-o carte, domnul Giovanni Becali m-a inclus și pe mine în cel mai bun 11 din istoria Rapidului ca mijlocaș central, ceea ce a fost o mare onoare pentru mine”, a mărturisit Florin Șoavă, potrivit .

Povestea din spatele transferului la Spartak Moscova: „Domn Giovanni, se face 12 noaptea”

Cei trei ani petrecuți la Rapid i-au netezit fostului mijlocaș central drumul spre fotbalul internațional. Nici transferul la nu a fost lipsit, însă, de peripeții.

„Priveam un meci de Champions League jucat de Juventus. Domnul Giovanni suna tot timpul cu număr ascuns. Pe la 10 și ceva seara mă sună: ‘Florine, mâine îți iei pașaportul, la ora 09:00 ești la mine la birou’. Am mers, m-a întrebat dacă vreau să merg la Moscova. ‘Pfoa! Cum Doamne iartă-mă să nu?’.

Până s-a pus viza, s-a făcut ora 15:00, am plecat cu dânsul și cu Gică Popescu. Am ajuns acolo, am mers la masă, am vizitat puțin orașul și îi zic: ‘domn Giovanni, se face 12 noaptea, se închide perioada de transferuri’. ‘Stai liniștit, băiatul lui tata, nu e problemă’, a răspuns.

Am ajuns la birou cu vreo 10 minute înainte de miezul nopții, cam așa, și m-a întrebat pe cât vreau să semnez. ‘Pune, bre, 5, să mă dea ei afară dacă e nevoie’. Am avut 5 ani, dintre care 3 ani jumătate la Moscova, jucând titular în peste 90% dintre meciurile echipei.

Adaptarea în Moscova nu a fost grea, a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Un oraș superb, o echipă de nivel Champions League, condiții extraordinare, a fost totul la superlativ. Îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm campionatul, am terminat pe 2 pentru 3 ani la rând”, a mai spus Florin Șoavă, ajuns acum la 43 de ani.