Florin Talpan, cu gândul la FCSB la derby-ul CSA Steaua – Dinamo: „Activează în mod ilegal. A ajuns la facultate fără să mai absolve liceul”

CSA Steaua o înfruntă pe Dinamo în meciul care închide etapa a patra din play-off-ul ligii secunde. pe Florin Talpan. Juristul celor de la CSA Steaua este optimist, precizând că inițiativa legislativă a lui Vasile Dîncu se va dovedi un real succes, iar „militarii” vor putea promova.

Florin Talpan, încântat de atmosfera derby-ului CSA Steaua – Dinamo: „Prezența mea le va da suflu jucătorilor și vom câștiga”

Aproximativ 20.000 de suporteri au luat cu asalt Stadionul Ghencea pentru derby-ul ligii secunde dintre CSA Steaua și Dinamo. Galeriile celor două rivale au făcut spectacol în startul partidei, care . Florin Talpan este de părere că prezența numeroasă a steliștilor la meciul cu Dinamo le dă peste nas celor care au râs de numărul mic de spectatori ai CSA Steaua.

”Sunt convins că vom câștiga. Am venit să fiu alături de Steaua, pentru care am deschis foarte mult suflet. Sunt convins că prezența mea le va da suflu jucătorilor și vom câștiga. Putem promova de la anul. Nu este din scurt, este un mare brand și toată lumea trebuie să ajute această echipă să ajungă acolo unde îi este locul.

La orice meci am emoții, la orice proces. După cum vedeți, avem stadionul plin, le închidem gura la mulți care au spus că noi avem 200 de suporteri. Suporterii se mobilizează și vin, pentru că iubesc acest brand”, a declarat Florin Talpan.

Florin Talpan, optimist cu privire la inițiativa lui Vasile Dîncu: „Se va modifica Legea Sportului”

Vasile Dîncu a înaintat un proiect de lege prin care cere modificarea Legii Sportului. Dacă va fi aprobată cu cel mult o săptămână înaintea startului sezonului viitor, CSA Steaua ar putea avea drept de promovare în SuperLiga. Florin Talpan este convins că Legea Sportului se va modifica și a anunțat că nu are de gând să părăsească prea curând Clubul Sportiv al Armatei.

„Se va modifica Legea Sportului. E singura variantă, fiți convinși că se va rezolva această problemă. De ce să plec? Nu am de ce să plec, am muncit foarte mult să realizez ce am realizat până acum. Totul depinde de autoritățile statului? Cine contestă acest lucru? Doar oamenii de rea credință.

Au fost și alte precedente. De ce FRF nu au retrogradat-o pe FCSB când și-a schimbat denumirea? Nu se pune problema de un avantaj. Legea Sportului trebuie modificată pentru că noi suntem CSA Steaua, am scris istorie pentru România și trebuie să fim respectați”, a mai spus Florin Talpan.

Florin Talpan o vrea exclusă pe FCSB din SuperLiga: „Activează în mod ilegal”

Florin Talpan nu a ezitat să o „înțepe” pe rivala FCSB. Juristul care reprezintă interesele Clubului Sportiv al Armatei este convins că echipa finanțată de Gigi Becali activează ilegal în SuperLiga și cere excluderea acesteia. „Eu mă gândesc la varianta în care FCSB va fi exclusă (n.r. din Liga 1).

Şi aseară, şi astăzi, am văzut că marea majoritate a publicaţiilor spuneau că FCSB câştigă campionatul. Nu ştiu dacă va câştiga campionatul. FCSB, la ora actuală, activează în mod ilegal în Liga 1.

Vom câştiga palmaresul şi o să vedeţi şi dumneavoastră, voi cere explicaţii Federaţiei pentru modul în care au lăsat FCSB în Liga 1. Este în mod ilegal, practic a ajuns la facultate fără să mai absolve liceul, şcoala generală. Cam aşa este cu FCSB.

Va câştiga titlul pentru că încă mai sunt meciuri. Fiţi convinşi că CFR Cluj va câştiga şi în anul acesta campionatul. În mod sigur, este o echipă foarte matură. Au avut nişte meciuri puţin mai slabe, dar sunt convins că se vor mobiliza şi vor câştiga”, au fost declarațiile lui Florin Talpan.

Atmosferă incendiară în Ghencea la Steaua – Dinamo

Incidentele nu au întârziat să apară după fluierul de start al lui George Găman. Partida a fost întreruptă timp de trei minute din cauza torțelor și fumigenelor aprinse și aruncate pe gazon de cele două galerii. „Dinamo, sentimente aparte!”, a fost mesajul transmis de peluza dinamovistă în timpul coregrafiei.

De cealaltă parte, suporterii roș-albaștrii s-au lovit de ceva probleme în momentul coregrafiei. Rola pe care era afișat un desen s-a blocat. „Invidioși încă din copilărie, lumina voastră distrusă de a Stelei măreție!”, a afișat galeria roș-albastră la scurt timp după ce echipa lui Daniel Oprița a deschis scorul.