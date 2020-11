Florin Talpan și Gheorghe Mustață s-au prezentat în fața instanței, care a primit astăzi cererea oficială din partea Asociației „Salvați Steaua” de a se implica în procesul CSA vs. FCSB, pentru palmares.

Reprezentantul Peluzei Nord a mers în sala de judecată ca reprezentant al asociației ce ține partea clubului patronat de Gigi Becali, în vreme ce Florin Talpan a reprezentat Clubul Sportiv al Armatei.

Instanța va decide dacă Asociația „Salvați Steaua” are dreptul de a se implica în procesul pentru palmares, iar o decizie va fi anunțată în data de 15 februarie 2021.

Florin Talpan, față în față cu Gheorghe Mustață: „A cerut să fie dat afară”

Avocatul Asociației „Salvați Steaua”, Virgil Boglea, a povestit cum s-au derulat întâmplările la înfățișarea care a avut loc în data de 16 noiembrie. Conform avocatului, la această ședință prin care reprezentanții asociației și-au anunțat oficial dorința de a se implica în procesul pentru palmares, au mai luat parte Florin Talpan și un jurnalist, din partea CSA, precum și Gheorghe Mustață și avocatul FCSB.

Virgil Boglea a dezvăluit că atmosfera din sala de judecată a fost una tensionată, iar Florin Talpan a reacționat dur în momentul în care a constatat prezența în sală a lui Gheorghe Mustață. Reprezentant al suporterilor din Peluza Nord, dar și al Asociației „Salvați Steaua”, Mustață a fost acceptat în sală de către instanță, deși Talpan a insistat ca el să fie scos din cauza regulilor de distanțare socială.

„CSA a avut reprezentant, în persoana domnului colonel Florin Talpan. El s-a impus cu vehemență intervenției noastre, dar și prezenței domnului Mustață în sala de judecată, deși el este unul dintre reprezentanții Asociației „Salvați Steaua”. Tot el a solicitat evacuarea sălii de judecată pentru că nu s-ar fi respectat regulile de distanțare fizică. Voia cu orice preț să evacueze pe toată lumea, asta cu distanțarea a fost un tertip al lui Talpan. Mustață s-a identificat în fața instanței și aceasta a constatat că este reprezentantul nostru.

Nu pot să trag concluzii despre ce simte Talpan. Dumnealui a luat cunoștință de abia astăzi despre cererea noastră, iar până la termenul următor poate să analizeze și să tragă și el concluziile. Eu l-am salutat pe Talpan când am ajuns acolo, dar nu mi-a răspuns. Nu cred că există vreun motiv personal, poate n-o fi auzi, dar eram la un metru și jumătate de dumnealui. Mi s-a părut ciudat. De la FCSB nu a fost decât un avocat în sala”, a spus Virgil Boglea pentru Radio Sport Oficial.

Ce se întâmplă în instanțe. Nu se decide soarta palmaresului, ci doar dreptul Asociației „Salvați Steaua” de a se implica în proces

Avocatul a explicat și faptul că întâlnirea care a avut loc la tribunal în data de 16 noiembrie nu are vreo relevanță în vederea stabilirii sorții palmaresului, disputat de CSA Steaua și de FCSB. Prin această înfățișare, s-a luat doar la cunoștință de către instanța de judecată, dar și de către CSA, că Asociația „Salvați Steaua” dorește să se implice în proces.

„Procesul acesta este unul istoric, pentru că are în vedere un brand atât de important în sud-estul Europei. Noi am promis de când ne-am înființat că vom interveni în acest proces dintre Clubul Sportiv al Armatei și fosta societate Steaua București SA. Am pus pe masa judecătorilor o expunere a situației faptice și juridice și la termenul următor, din 15 februarie se va discuta cererea noastră.

Atunci când noi vom fi acceptați ca intervenient accesoriu, vom avea acces la toate elementele din dosar. Azi a fost primul termen la care Clubul Sportiv al Armatei a luat cunoștință de cererea noastră și vom afla la următorul termen dacă vom fi acceptați. Până la 15 februarie 2021, toată lumea va avea timp să formuleze niște concluzii.

În formularea cererii, nu se poate găsi niciun cusur, sunt curios cum va argumenta Florin Talpan refuzarea solicitării noastre. Există o sentință a Tribunalului București, prin care se constată că palmaresul aparție Clubului Sportiv al Armatei. Dar eu cred că nu au fost expuse pe larg toate aspectele pe care noi le vom clarifica în faza de control judiciar”, a mai spus Boglea.

Avocatul asociației care militează pentru FCSB a anunțat că Florin Talpan a cerut recuzarea instanței de judecată și a dezvăluit că va veni cu întăriri în apărarea clubului patronat de Gigi Becali, în dosarul palmaresului.

„Este foarte important de subliniat că domnul Talpan a formulat și o cerere de recuzare a doamnei judecător din motive pe care nu le-am înțeles, dar probabil că le vom lua la cunoștință din dosar. Sunt doi oameni care judecă. Completul a fost surprins de cererea de recuzare. Înțeleg că într-un alt proces al domnului Talpan ar fi fost implicată una sau ambele membre ale completului de judecată.

Nu știu dacă a făcut circ Talpan, dar simt că e o temere apropo de intervenția noastră. CSA s-a obișnuit să invoce o decizie din 2014 care se referă strict la marca înregistrată la OSIM în 2003, iar acum s-au trezit cu o cerere de intervenție prin care noi dovedim că FCSB continuă palmaresul, pe linie sportivă. Palmaresul este o noțiune de drept sportiv și nu cred că poate fi judecată în instanțe.

Din 1999 până în 2014 s-a acceptat de toate părțile implicate că Steaua București din Liga 1 continuă activitatea de performanță a secției de fotbal din cadrul Clubului Armatei. Clubul Sportiv al Armatei are personalitate juridică, însă secțiile de fotbal, baschet și așa mai departe nu au personalitate juridică pentru a putea solicita palmaresul pentru secția în sine”, a mai explicat avocatul.