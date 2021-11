Florin Tănase, deranjat de reproșurile după Universitatea Craiova – FCSB 2-3: ”Ce greșeli? Dar pasa de gol nu ai văzut-o?”

Jucătorii lui sunt pe cai mari după succesul de pe arena ”Ion Oblemenco” 3-2 cu Universitatea Craiova. În prima repriză roș-albaștrii au fost vioara întâi.

Actul secund a fost dominat de olteni, dar tot FCSB a marcat în prelungiri, după o pasă cu exteriorul a lui Budescu și o execuție de fotbalist a lui Andrei Cordea.

Florin Tănase, ironii la adresa jurnaliștilor

Cele două mari rivale au lăsat garda jos și ocaziile s-au succedat la cele două porți. Trei faze fixe au decis rezultatul la pauză (1-2).

Au urmat câteva ocazii mari ale oltenilor, în cea de a doua repriză, o bară pentru FCSB și un gol de trei puncte cu o execuție care l-a lăsat fără replică pe Mirko Pigliacelli.

La finalul partidei, euforic căpitanul roș-albaștrilor i-a ironizat pe jurnaliștii care l-au întrebat cum ar fi reacționat dacă coechipierii lui ar fi făcut greșelile pe care el le-a făcut în timpul partidei.

”Ce greșeli am făcut? La gol? Și că am alunecat? Dar pasa de gol ai văzut-o? Nu îmi cert colegii, dar așa mai vorbesc eu cu ei. Nu e fotbalist să nu greșească.

A fost un meci frumos pentru telespectatori, pentru noi greu. Am întâlnit un adversar bun, care a jucat fotbal. Prima repriză am dominat-o noi. În a doua au avut ei ocazii mai bune. Dar și egalarea lor a venit așa, din nimic, după o minge pierdută de mine.

Cred că Universitatea Craiova a ieșit din lupta pentru titlu. Noi trebuie să ne apropiem de CFR Cluj. Am avut o serie foarte bună cu Edi, îi mulțumim, a făcut o muncă bună aici”, a spus Tănase.

Moral excelent după victoria cu U Craiova. ”Titlul se joacă. Să intrăm în play-off cu capul sus”

Victoria de la Craiova i-a apropiat pe cei de la FCSB la cinci puncte de liderul CFR Cluj, dar campioana țării are un meci mai puțin disputat. Chiar și așa fotbaliștii lui Toni Petrea debordează de optimism după succesul de pe ”Ion Oblemenco.

”Mă bucur că am reușit să câștigăm. Suntem optimiști că îi putem ajunge pe cei de la CFR Cluj. M-am pregătit, mi-am așteptat rândul și am înscris. Sper să mai am șanse să mai joc și să înscriu goluri. Așa rămân în echipă.

Este foarte greu, Claudiu (Claudiu Keșeru – n.r.) e un jucător foarte bun. Sper să marchez meci de meci, să ajut echipa. Și cu Mioveni am zis că e bine, nu știu ce… și apoi trei meciuri am jucat un minut. Eu mă antrenez cât pot de bine. Ne bucurăm, sperăm să ne apropiem de CFR Cluj”, a declarat Andrei Dumiter.

”Îmi doream mult să marchez, nu am mai dat gol de la meciul cu Dinamo. Atâta timp cât intrăm în teren trebuie să ne facem datoria. A fost un meci nebun, foarte frumos. Suporterii au avut ce să vadă.

Anul trecut aveam un avantaj imens înainte de intrarea în play-off. Se joacă. Să intrăm în play-off cu capul sus”, a adăugat

Cum au primit fotbaliștii de la FCSB schimbarea antrenorului

Roș-albaștrii au trecut mai ușor decât se preconiza peste schimbarea lui Edi Iordănescu cu Toni Petrea. După partida de la Craiova aceștia au povestit cu s-au derulat lucrurile.

”Ne-au întrebat (conducătorii clubului FCSB – n.r.) și am răspuns că îl vrem pe Petrea. Nu știu dacă am decis noi. Ne-a cucerit cu antrenamentele, cu ce ne spune să jucăm”, a spus căpitanul Florin Tănase.

Marcatorul golului de 3-2, Andrei Cordea, a driblat întrebarea jurnaliștilor și a ”deviat” responsabilitatea acestei înlocuiri către managerul general Mihai Stoica.

”Muncim ca și cu Edi și rezultatele se văd. Dacă Mihai Stoica a spus că l-am cerut pe Petrea, atunci așa este”, a punctat Andrei Cordea.