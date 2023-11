Florinel Coman a povestit după FCSB – FCU Craiova 2-1 ce a discutat cu Becali, cuvânt cu cuvânt: “De asta m-a sunat”

În urmă cu mai multe zile, Gigi Becali dezvăluia că a discutat cu Florinel Coman, iar fotbalistul i s-a plâns că ”nu are cu cine juca”. Așadar, vestiarul celor de la FCSB părea să fie un butoi de pulbere, în condițiile în care Florinel Coman putea fi perceput ca fiind mult prea apropiat de patron.

Florinel Coman, detalii despre discuția avută cu Gigi Becali

Asta, în condițiile în care Gigi Becali a transmis de mai multe ori că Florinel Coman se poate schimba singur și că este privilegiat. ”Am vorbit cu Coman acum și i-am spus că a driblat prea mult. Mi-a zis băi, nea Gigi, nu am avut soluții! Trebuia să driblez, pentru că nu mi se dădeau soluții”, a dezvăluit Becali.

Acum, și spune că niciodată nu s-a plâns patronului de colegii săi, ci, mai degrabă, patronul Gigi Becali a interpretat greșit conversația avută cu fotbalistul. ”Eu i-am scris domnului Stoica, m-am trezit după meci și mă simțeam rău. I-am spus să-l sune pe patron pentru că dânsul are medicamente bune.

Nu mi-am permis să-l sun eu, după care m-a sunat. I-am zis că sunt rău, mă doare gâtul, am durere de cap. Mi-a zis că am cam driblat, i-am zis da, eram în careu, am exagerat. Căutam soluții pentru a da la poartă. Dânsul poate a înțeles altceva. Nu mă cunoașteți după atâta timp?”, a declarat Florinel Coman.

Florinel Coman, mulțumit după victoria cu FCU Craiova 1948

, Florinel Coman e convins că înfrângerea cu Rapidul va fi în curând dată uitării dacă FCSB va rămâne lider până la final. ”Până la pauză a fost totul bine, am vorbit să marcăm golul 3 să ne detașăm. Din păcate nu am reușit, am luat roșu. Asta este, am arătat tărie de caracter, mai ales după roșu. Fiecare a știut ce are de făcut.

Au fost foarte mulți, duminică seara, ora 21:00, frig. A fost foarte bine. Au protestat, corect, 15 minute. Suntem echipa de pe primul loc, am terminat turul pe primul loc, am rămas pe primul loc, cred eu că este foarte bine. Contează mental că rămânem pe prima poziție, mai ales că vine această pauză trebuia să terminăm cum am făcut în această seară.

Nu am simțit că am putea pierde, la 2-0 am spus că nu putem să cădem în capcană. Să nu ne mai gândim că se poate să fim egalați, iată că a funcționat. Am rămas în 10, terenul foarte greu. Cum a fost acest teren, ne-a pus probleme. Nu poți să pleci, se rupe repede, e vraiște terenul.

De asta cred că și cartonașul roșu s-a luat, Vali a alunecat, s-a dus cu talpa pe tibie. E roșu, dar o parte de vină o are și gazonul. Va fi startul pe care l-am avut și la începutul campionatului. Plec cu mental puternic, sunt pregătit. Toți sunt pregătiți, mergem să dăm totul, nu contează cum. E mai puțin important (n.r. Kosovo conduce pe Israel)”, a completat Coman.