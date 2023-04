Florinel Coman, nervos după ce Onea l-a „rupt” în Rapid – FCSB 1-0: „Am făcut injecții la pauză!”. Comentarii ciudate despre Feșnic: „L-am felicitat”

. „Șeptarul” roș-albaștrilor Fundașul dreapta a scăpat fără cartonaș roșu, spre nemulțumirea atacantului în vârstă de 25 de ani.

Florinel Coman, nervos la interviuri după Rapid – FCSB 1-0

Victima faultului brutal al lui Onea din primele minute, Coman a izbucnit la final, la flash-interview: „Ați văzut cum am sărit trei metri, nu? Din minutul 5, n-am putut să mai sprintez.

ADVERTISEMENT

Am făcut injecții la pauză, am luat anti-inflamator. Am vorbit la sfârșitul meciului cu arbitrul, arbitrat super, foarte, foarte bine”, a declarat Florinel Coman după Rapid – FCSB 1-0.

FCSB s-a îndepărtat de titlu

Ca urmare a eșecului din Giulești, FCSB s-a îndepărat destul de mult de titlu. Echipa lui Elias Charalambous este pe locul 3, cu 37 de puncte, cinci mai puține decât liderul Farul. La pândă stă și următoarea adversară a roș-albaștrilor, Universitatea Craiova, care e pe 4, cu un punct mai puțin.

ADVERTISEMENT

„Am făcut un fotbal bun în această seară, am avut ocazii mari, dar nu am reușit să marcăm. Am început prost meciul, dar, până la urmă, cred că un egal era echitabil.

Fanii noștri au fost super, țin să-i felicit pe această cale. Din păcate, n-am reușit să luăm cele trei puncte, asta ne-am pus în cap înainte de meci. Important e că am avut ocazii. Au fost ocazii foarte mari, nu putem spune că nu am avut deloc.

ADVERTISEMENT

Trebuie să ne setăm pentru a câștiga la Craiova! Ne pare rău, puteam trece peste CFR, altfel stăteam de vorbă acum. Părerea mea e că dacă reușeam, să egalăm până în minutul 60-65, am fi reușit să câștigăm”, a adăugat atacantul în vârstă de 25 de ani.

Reacția lui Andrei Cordea

După Rapid – FCSB 1-0 a vorbit și Andrei Cordea, autorul unei ratări uriașe în repriza secundă. „Cred că am practicat un fotbal bun. Am avut multe ocazii. Din păcate nu am reușit să marcăm. Cred că meritam să înscriem cel puțin un gol și altfel eram acum. Vom merge înainte. Sunt convins că încă nu e nimic gata. De acum încolo ne dorim să câștigăm tot până la final.

ADVERTISEMENT

Se întâmplă să mai și ratezi. Mi-au intrat multe goluri. Astăzi am ratat. Dar, mă antrenez foarte bine, sunt un băiat serios și știu ce am de făcut. Dar, uite că la meci câteodată nu-ți iese. Important e să mergi mai departe, pentru că rezultatele bune o să vină.

ADVERTISEMENT

Poate că sunt puțin frustrat. Am zis, poate meritam mai mult astăzi. Am ratat mult, se întâmplă, este fotbal. Nu cred că meritam să pierdem azi. Am vorbit și cu câteva persoane din staff. Mi-au spus că nu au ce să-mi reproșeze, pentru că mă antrenez.

Chiar și Pinti mi-a zis că în viața unui sportiv se întâmplă lucruri d-astea. Mereu îmi voi vedea de treaba mea. Mă voi antrena 100%. E normal ca în cariera de fotbalist să prinzi două-trei meciuri în care nu-ți iese jocul”, a declarat Andrei Cordea.