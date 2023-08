Florinel Coman, pe urmele lui Adrian Ilie?! „Aș vrea să aibă traseul meu! Am plecat după ce am luat roșu”

Florinel Coman va rata derby-ul cu Universitatea Craiova după eliminarea de la Arad, însă Adrian Ilie nu crede că „dracul e așa de negru”. Fostul mare atacant, declarația zilei .

Florinel Coman pleacă de la FCSB după cartonașul roșu?! Adrian Ilie explică: „La 4 zile am plecat în Champions League!”

Vivi Răchită e convins că : „Eu voiam să termin cu Florinel și să spun că probabil are un minus referitor la un transfer. Ne întrebam de ce nu dă nimeni 5 milioane de euro pe Florinel Coman, care era liderul valoric în campionatul nostru.

Uite că probabil și din cauza acestor gesturi, pentru că scouterii adevărați și directorii sportivi din fotbalul mare se uită și la asemenea gesturi”, a mai spus fostul jucător al Stelei.

Adrian Ilie și-a adus aminte cum s-a transferat de la Steaua la Galatasaray în 1996, după ce a văzut cartonașul roșu: „Eu aș vrea să aibă exact traseul meu! Eu am plecat imediat după ce am luat cartonaș roșu! La 4 zile am plecat în Champions League! O să joace bine la echipa națională și poate o să dea cineva”.

Florinel Coman, criticat dur de Horia Ivanovici: „E dezamăgitor! Aia este de neimaginat!”

, l-a făcut cu ou și pe oțet pe vedeta FCSB-ului: „Să dea Dumnezeu să joace! Dar cum să-ți spun… E dezamăgitor! Ai meci la Ovidiu, îți arunci alea, cedezi. Dup-aia ai meciul ăsta. Și l-am mai văzut în multe meciuri. Bă, nu știu, nu e Florinel! Și are parte de toată susținerea publică!

Gândește-te noi în emisiuni cât l-am lăudat în ultima jumătate de an. Am trecut până și de povestea de la Ovidiu, deși aia este de neimaginat! Tu, liderul echipei, cu 15 minute înainte de final să îți arunci apărătorile și să te ceri afară. Domne, că era supărat… Nu există așa ceva! Se vede treabă că lucrurile nu stau așa”.

Andrei Vochin a fost mai indulgent și așteaptă ca Florinel să își revină: „Eu spun că a lucrat la asta și mai are în continuare. Nu am cum să-l văd așa, pentru că îl cunosc de mic. Pot să-l înțeleg până la un anumit punct, pentru că și eu l-am criticat pentru ceea ce făcea sau nu în procesul lui de recuperare.

Comparație cu Andrei Ivan: „Pe el pot să îl înțeleg”

Și au mai fost destul momente de genul ăsta. Acuma pot să îl înțeleg până la un punct, nu pot să înțeleg momentul în care îți lovești un partener de competiție, exact cum am spus și de Ivan”.

Oficialul FRF a făcut o comparație cu gesturile lui Andrei Ivan: „Pot să îl înțeleg pe Ivan de la Craiova că are frustrări că a fost scos de pe postul lui, că nu își găsește rostul în echipă și așa mai departe, dar nu pot să înțeleg modul în care l-a călcat pe Mazilu, cum nu pot să înțeleg nici modul în care Coman a dat într-un adversar. Asta nu o să pot să înțeleg.

Însă, cred că va avea capacitatea să priceapă ce e se întâmplă și are nevoie de un meci mare, ori că e vorba de FCSB, ori la națională, pentru a se recalibra și pentru a demonstra tuturor că este într-adevăr un jucător de valoare”.

