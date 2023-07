FCSB a debutat cu dreptul în noul sezon al cupelor europene. Echipa antrenată de Elias Charalambous s-a impus la limită, scor 1-0 în meciul tur cu CSKA 1948 Sofia din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League. Florinel Coman a marcat singurul gol al partidei în minutul 28, însă „șeptarul” roș-albaștrilor a spus lucrurilor pe nume la finalul partidei.

Florinel Coman, promisiune după CSKA 1948 Sofia – FCSB 0-1: „În retur vom arăta altă față”

și este favorită la calificarea în turul al treilea din preliminariile UEFA Conference League, unde așteaptă FC Nordsjaelland. Totuși, jocul vicecampioanei României nu a strălucit la fel de mult ca în primele două partide, .

Florinel Coman nu vrea să le dea nicio șansă bulgarilor la meciul retur, care va avea loc joi, 3 august, de la ora 21:30 pe „Arcul de Triumf”. „Suntem fericiți că am câștigat. E bine că și atunci când jucăm prost câștigăm. Față de anul trecut începutul nu se compară. Noi am avut oportunități, dar din păcate nu am reușit să ne desprindem. Este un rezultat fragil, dar cred eu că în retur vom arăta altă față.

Mă bucur pentru această formă. Sper să marchez în fiecare meci, dar mai important și mai presus de toate este echipa. Este o victorie așa că pentru retur vom analiza ce am greșit în meciul acesta pentru că au fost foarte multe greșeli și în atac, și în apărare. Trebuie ca în retur să nu le dăm nicio șansă.

Aceasta este cea mai mare problemă pentru că la retur nu vom avea fanii alături de noi. În seara aceasta au venit în număr mare, ținând cont de această deplasare au venit alături de noi. Le mulțumesc pe această cale. A fost o atmosferă de amical pentru că este un stadion foarte mare, dar din păcate n-a fost lume la stadion”, a declarat Florinel Coman.

Florinel Coman, în formă maximă: „Mi-am intrat în mână”

Florinel Coman le ține pumnii compatrioatelor care intră în competiție joi, 3 august. Deși simte că este într-o formă de zile mari, „șeptarul” roș-albaștrilor este conștient că este loc de mai bine. „Îi vom susține (n.r. Sepsi). Ne dorim să treacă și ei mai departe pentru că până la urmă joacă pentru o întreagă țară. Sper să facă un meci bun și chiar un rezultat pozitiv.

Mă simt bine. Sunt fericit că marchez. Mi-am intrat în mână. Trei din trei. Mă caută și golul când nu am reușite. Cum a fost și în această seară. Este loc de progres. Sunt conștient de asta și nu voi da înapoi”, a mai spus Florinel Coman.

Billel Omrani a fost prezent pe stadionul „Vasil Levski” din Sofia pentru a urmări partida dintre CSKA 1948 și FCSB. Fostul atacant al roș-albaștrilor le-a făcut o vizită în vestiar foștilor coechipieri.

„A fost la noi în vestiar. Am vorbit cu el și se simte bine. Îi vom ține pumnii, a fost un coleg foarte bun. Îi doresc baftă, să joace pentru că de-asta are nevoie”, a mărturisit Coman.

Florinel Coman, despre revenirea lui Vlad Chiricheș: „Avem nevoie de el”

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB, după o perioadă de 10 ani petrecută în străinătate. Fundașul central s-a antrenat până acum cu lotul roș-albaștrilor, însă nu a făcut deplasarea la Sofia pentru duelul cu CSKA 1948.

„Este clar că nu mai are nevoie de nicio prezentare. A făcut multe pentru acest club. Iubește acest club, și-a dorit să vină. Avem nevoie de el. Este un profesionist, s-a antrenat și cu noi în săptămânile acestea. Va aduce un plus nici nu mă gândesc la altceva”, a încheiat Florinel Coman.

Pentru Florinel Coman, golul marcat în meciul cu CSKA 1948 Sofia a fost cel de-al 9-lea înscris în cupele europene pentru FCSB.