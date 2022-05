Situaţie bizară la un liceu din SUA. Peste o sută de elevi au dezvoltat tumori cerebrale rare. Autorităţile susţin că nu există legături între cazuri

Un fost elev al liceului Colonia este cel care a declarat că a găsit 107 persoane cu care au frecventat sau au lucrat la această unitate de învățământ. În urma celor semnalate, municipalitatea a demarat o anchetă și recent a dezvăluit care sunt concluziile.

Un fost elev a stârnit panica în liceu

La un moment dat, fostul elev care a generat alerta susține că și-a dat seama că el, soția și sora lui aveau tumori cerebrale. Bărbatul s-a întrebat dacă nu cumva ceva legat de lor le-ar fi putut provoca necazurile.

După ce a făcut câteva cercetări, Al Lupiano a declarat pentru TODAY că a descoperit 107 foști elevi și profesori cu tumori cerebrale care au venit la acest liceu. Jurnaliștii au subliniat că nu au verificat cazurile în mod independent.

Când primarul din Woodbridge Township, John McCormac, a aflat despre eforturile lui Lupiano, a luat legătura cu acesta. Ulterior, municipalitatea a angajat o firmă de inginerie de mediu pentru a investiga posibilii contaminanți de la școală care ar putea contribui la dezvoltarea tumorilor cerebrale.

Nu există pericol radioactiv

McCormac a împărtășit concluziile evaluării de mediu în cadrul unei conferințe de presă: ”Suntem foarte bucuroși să anunțăm că testele noastre extinse atât pentru radon, cât și pentru radiații în interiorul și exteriorul clădirii școlii nu au produs nicio dovadă a vreunui pericol care să provoace cancer și care să justifice investigații suplimentare.”

Mai departe, primarul a dorit să-i liniștească pe părinții elevilor de la liceul amintit: ”Aceasta este o veste extraordinară pentru actualii elevi și pentru părinții lor care sunt îngrijorați de siguranța lor, împreună cu actualii membri ai personalului.

Și este, de asemenea, o veste grozavă pentru toți foștii elevi care au frecventat cursurile și pentru personalul care a lucrat la Liceul Colonia de la deschiderea acestuia, în 1968.”

Alături de McCormac au fost prezenți Joseph Massimino, inspectorul școlilor din Woodbridge, Shawn LaTourette, comisarul pentru din New Jersey, Judith Persichilli, comisarul departamentului de sănătate din New Jersey, și Kate McGreevy, epidemiolog la Departamentul de Sănătate din New Jersey.

Agențiile de stat și federale, implicate în anchetă

Pentru a descoperi dacă există vreun pericol în liceu, municipalitatea a lucrat îndeaproape cu agențiile de stat și federale în cadrul anchetei, potrivit lui McCormac: ”Suntem solidari cu toți cei care s-au confruntat cu tumori cerebrale și cancere cerebrale, în special cu cei care au pierdut persoane dragi din cauza acestei boli teribile.

Dar nu există nicio relație de cauză și efect între aceste boli și clădirea sau terenul de la Colonia High School.” La rândul său, LaTourette a adăugat: ”Este concluzia noastră la Departamentul de Protecție a Mediului că starea radiologică a acestei clădiri și a terenurilor acestui liceu este în concordanță cu nivelurile tipice de radiații de fond care se găsesc în New Jersey.

De fapt, se află la capătul inferior al acestor niveluri de fond de materiale radioactive.” Autorii anchetei au notat că factorii de risc pentru tumorile cerebrale includ un istoric familial și, eventual, expunerea la radiații ionizante.

Asta a explicat Persichilli în cadrul conferinței de presă, subliniind că nu se cunosc multe lucruri despre factorii de risc pentru dezvoltarea tumorilor cerebrale și ale sistemului nervos central.

Al Lupiano nu renunță la propria investigație

Departamentul de sănătate a analizat, de asemenea, ratele de cancer cerebral pentru Colonia High School și le-a comparat cu ratele de cancer cerebral din New Jersey și din Statele Unite.

”Ratele sunt de fapt în concordanță în New Jersey cu cele din Statele Unite. Această abordare de calculare a numărului așteptat a fost făcută pentru a oferi un context comunității”, a spus McGreevy.

l-a contactat pe Al Lupiano pentru a comenta conferința de presă, dar nu a primit răspuns. În aprilie, el declara pentru că era hotărât să afle de ce el, soția și sora sa au avut toate tumori cerebrale.

Lupiano și soția sa au avut amândoi un neurom acustic – o tumoare cerebrală benignă care crește pe un nerv de la creier la urechea internă. Din păcate, sora lui a avut o tumoare cerebrală canceroasă, fatală. După conferința de presă, el a distribuit o postare pe Facebook, în care a transmis:

”Mă doare inima pentru prietenii mei, familia și colegii mei absolvenți, profesori și personal de la CHS. Nu știu despre voi… dar eu nu renunț atât de ușor… fără sau fără ajutorul altora, adevărul va fi descoperit.”