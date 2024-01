Fost candidat PMP, numit în fruntea instituției ce se ocupă cu achiziții centralizate. Salariul uriaș la care a renunțat pentru solda de la stat

În data de 21 decembrie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia premierului Marcel Ciolacu prin care Liviu Dominic Dumitru a fost numit în funcția de președinte al Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC). Instituția era condusă, din luna mai, de către directoarea generală, Mariana Constantinescu. Liviu Dominic Dumitru a candidat în anul 2020 pentru un post de senator din partea PMP, partid care nu a reușit să atingă pragul electoral.

Salariul uriaș la care a renunțat

Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, instituție din subordinea Ministerului Finanțelor, este instituția prin intermediul căreia se pot realiza achiziții publice de bunuri și servicii în mod centralizat, urmărindu-se astfel reducerea cheltuielilor publice. Spre exemplu, în loc ca 20 de primării să deruleze individual contracte de achiziție pentru hârtie A4, se realizează un singur proces de achiziție prin intermediul ONAC. „Realizarea achizițiilor, centralizat, va permite economisirea de timp și de resurse la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale”, se arată în prezentarea instituție pe site-ul propriu, prezentare ce se încheie cu un citat din Marin Preda: „O furnică nu poate răsturna un munte, dar îl poate muta din loc încet, bucăţică cu bucăţică”.

Spre exemplu, într-un raport recent de spending review aprobat de Guvern la finalul lunii decembrie privind eficientizarea , una dintre recomandări este ca toate achizițiile să se desfășoare în anii următori prin intermediul ONAC. În ciuda rolului pe care această instituție îl joacă în reducerea cheltuielilor publice, din luna mai a anului trecut, instituția nu a avut un președinte numit.

La finalul lunii decembrie, premierul Ciolacu l-a numit pe Liviu Dominic Dumitru în fruntea ONAC. Acesta are o lungă carieră în administrația centrală, lucrând toată viața în domeniul achizițiilor publice. De altfel, înaintea acestei numiri, a fost, timp de doar trei luni, director general al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, instituție din subordinea Secretariatului General al Guvernului.

Înaintea de asta însă, potrivit CV-ului său de pe LinkedIn pentru că pe site-ul ONAC nu a urcat încă un CV, a lucrat timp de doi ani și două luni consultant pe achiziții publice pentru Banca Europeană de Investiții (între martie 2021 și aprilie 2023), iar apoi, timp de șapte luni, a fost tot consultant pe achiziții publice pentru Banca Mondială. Potrivit ultimei declarații de avere, depuse în octombrie 2023, contractul de asistență tehnică încheiat cu Banca Europeană de Investiții i-a adus acestuia suma de 346.458 lei. Suma este, cel mai probabil, dublă față de salariul pe care-l primește la ONAC, în condițiile în care directorul general al instituției are un venit de 146.000 lei.

Fost candidat la Senat din partea PMP

Dominic Dumitru a absolvit ASE și și-a început cariera în anul 2006 în cadrul Ministerului de Finanțe. Timp de aproape șase ani a lucrat ca expert în achiziții publice, iar din 2012, timp de trei ani și jumătate, a fost directorul Unității pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice din cadrul MFP. Apoi, timp de patru ani, din septembrie 2015 până în decembrie 2019, exact perioada în care la guvernare a fost PSD-ul lui Liviu Dragnea, acesta a fost director general al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Liviu Dominic Dumitru mai menționează că este absolvent al Colegiului Naționale de Apărare, însă pe LinkedIn nu apare menționat anul în care urmează aceste cursuri.

Au urmat apoi două luni la Ministerul Sănătății, unde a fost secretar general adjunct, pentru ca apoi, timp de un an, până în februarie 2021 să ocupe funcția de consilier al președintelui Curții de Conturi. În perioada în care era consilier la Curtea de Conturi, a candidat la alegerile din noiembrie 2020 pentru un mandat de senator la Ilfov din partea PMP, unde a ocupat prima poziție pe listă, însă partidul nu a trecut pragul electoral. De altfel, în declarația de avere din 2021, menționează un . De altfel, pentru același an 2020, Dominic Dumitru menționează că a împrumutat suma totală de 230.000 lei de la trei persoane fizice, una dintre acestea fiind Marius Alexandru Erbașu.

Potrivit ultimei declarații de avere, noul președinte al ONAC deține un apartament în București, cu o suprafață de 93 mp cumpărat în anul 2019, și un altul în Voluntari, cumpărat în anul 2022, cu o suprafață de 104 mp. Pe lângă ceasurile, estimate la 10.000 euro, acesta mai are economii de circa 20.000 euro în conturi și un autoturism BMW, fabricat în 2017.

Potrivit declarației de avere din anul 2012, cea mai veche de pe site-ul ANI, an în care era director în cadrul MFP, acesta nu deținea nicio proprietate, singurul bun declarat fiind un autoturism Mercedes Clasa C. În plus, menționa că anterior își vânduse, pentru 10.000 euro, autoturismul BMW Seria 1. În anul 2019, atunci când pleacă de la conducerea ANAP, acesta deținea deja două apartamente: cel din București, de 93 mp, dar și un altul în Voluntari, de 70 mp.

În același an își vinde un apartament din București pentru suma de 213.000 euro. În același an își lua un credit, pe 25 de ani, de 236.000 lei. Salariul anual primit de la ANAP era de 110.000 lei. În anul 2021, vinde un alt apartament din Voluntari, de această dată pentru suma de 130.000 euro.