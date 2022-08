Fuego împlinește vârsta de 46 de ani. Ce dorințe mai are cântărețul și prin ce peripeții l-a dus viața: „Parcă eram într-un film de acțiune”

De ziua lui, Fuego mărturisește ce cadouri primea în copilărie și cum își sărbătorește mâine cei 46 de ani pe care-i împlinește. Celebrul cântăreț ne spune că nu își simte vârsta. Cel mai mult își dorește să petreacă timp cu mama și bunica lui. Acesta declară că niciodată nu a avut dorințe mărețe sau extravagante.

Fuego împlinește 46 de ani: „Vreau să cred că am făcut mult bine pe lumea asta și las ceva notabil în urma mea”

De ziua lui, Fuego ne spune cum se simte și cum arătă viața lui până acum, cu bune și cu rele. Mărturisește cu sinceritate că nu-și simte vârsta și că mai are foarte multe lucruri de făcut. Fuego nu are nici dezamăgiri, nici regrete majore, dar simte o nostalgie atunci când se gândește la anii care au trecut și pe care nu-i poate întoarce.

„Mă simt un om liniștit și împlinit, tânăr, chiar foarte tânăr. Sunt gata de noi provocări și proiecte. Sunt gata să mai demonstreze, gata să surprindă și să arate cârcotașilor ce poate face și, mai ales, câte poate face. Mă simt înconjurat de oameni care mă iubesc. Nu mulți, dar cei puțini care sunt au sinceritate și au acel ceva pe care toți ceilalți nu-l au, lipsa interesului.

Nu-mi simt vârsta și nici nu o arăt, cel puțin așa vreau eu să cred. Nu-i nici mică și nici mare. E un cumul a fiecărei întâlniri avute, a tuturor experiențelor mele și lucrurilor pe care le-am învățat pe parcurs, cu bune și rele. Mă simt încrezător în forțele proprii. Viața mea e așa cum mi-am așezat-o. Viața mea e cum îmi doresc să fie. Nu am dezamăgiri și nici regrete majore”, a declarat Fuego pentru FANATIK.RO.

Un artist complet: liniștit, dar și agitat

Artistul a mai precizat că scopul său este să facă numai bine și să lase ceva notabil în urma sa. Pentru el, arta pe care o face, fie că e vorba de muzică, pictură sau scriitură reprezintă porți de acces la oameni.

Muzicianul a mai spus că îl încearcă, totuși, o oarecare nostalgie odqată cu trecerea timpului. Se gândește că sunt momente pe care nu le mai poate recupera, însă se bucură de tot ce îi oferă viața în prezent. Dincolo de toate, Paul Surugiu susține că este împăcat, dar și ușor agitat, mereu în vervă, gata de acțiune.

Fuego mărturisește ce își dorește de ziua lui, singurele lucruri importante și care contează, cu adevărat, pentru el. Vrea să-și petreacă cât mai mult timp cu mama și bunica lui, să fie sănătos și să-și poată concretiza toate proiectele propuse, în special cartea pe care o va lansa în curând.

„Vreau să mă bucur de bunica mea cât mai mult, dar și de mama”

„Niciodată n-am avut dorințe mărețe. Eu sunt omul care se mulțumește cu puțin, mereu, și care n-are extravaganțe. Atât timp cât am oamenii dragi aproape, mi-e suficient.

Nu sunt omul cadourilor scumpe, am tot ce-mi trebuie și nu-mi doresc, la propriu, material, nimic. Mi-aș dori în schimb, la figurat, mai multă apreciere din partea oamenilor pentru valori. Mi-aș dori un echilibru în societate. Mi-aș dori mai mult bun simț și asumare din partea oamenilor, lucruri care nu țin de nimeni și pe care sigur nu le pot primi eu.

Îmi doresc să mă pot bucura de bunica mea cât mai mult timp, ea având 88 de ani, dar și de mama. Îmi doresc să fiu sănătos și să pot face tot ce mi-am propus pentru toamna asta cel puțin. De la noi expoziții la evenimente de lansare a cărții mele noi, până la noul sezon ”Drag de România mea!”, al nouălea, de la TVR 2, din fiecare duminică. Vă anunț că am început filmările deja și unde avem surprize. El va debuta pe 25 septembrie pe micul ecran”, spune Fuego.

„Cel mai atipic cadou pe care l-am primit a fost o piesă, o melodie”

La împlinirea vârstei de 46 de ani, Fuego își amintește de cel mai frumos cadou pe care l-a primit. Ne povestește cum credea el că 23 august este o dată importată pentru că era ziua lui, nu pentru că ar fi însemnat o zi națională. Își aduce aminte de toate darurile primite în copilărie de la părinți.

„Am primit numeroase cadouri speciale, lucruri, unele foarte valoroase, altele simbolice, de suflet. Mi-e greu să fac așa un top și cred că ar fi nedrept pentru toți cei care mi le-au oferit pe parcursul timpului.

Îmi aduc aminte cu drag, în schimb, de toate darurile pe care le primeam când eram mic, jucării și discuri de vinyl cu muzică românească. Eu credeam că ziua de 23 august, care era Zi Națională, era de fapt sărbătorirea mea. . Dincolo de astea, cel mai atipic cadou pe care l-am primit a fost o piesă, o melodie, cu versuri, orchestrație, tot, de la cineva apropiat. Am imprimat-o și care se bucură în prezent, la mulți ani de la lansare, de mare succes”, declară Fuego, pentru FANATIK.RO.

Cum sărbătorește Fuego: “Vreau o zi fără agitație și nebunie în jur”

Pentru că este născut vara, când au loc cele mai multe evenimente și concerte, Fuego a fost mereu în mijlocul oamenilor. Dacă ani de zile și-a sărbătorit ziua pe scenă, alături de public și prieteni, anul acesta, Fuego nu face nicio petrecere. A decis să stea liniștit, să aibă o zi așa cum și-o dorește, fără nebunie și agitație.

“De nenumărate ori mi-am serbat ziua pe scenă. Cred că mai dese au fost cazurile acestea, decât cele în care am făcut petrecere în cadrul privat. Se întâmplă ca ziua mea să pice vara, când sunt o multitudine de evenimente pe care nu am cum să le refuz. Și-atunci îmi celebrez ziua pe scenă. Mai mulți ani am făcut concerte, iar oamenii au venit să-mi fie aproape și să celebrăm împreună.

Anul acesta, în schimb, am refuzat orice propunere și voi sta liniștit, fără petreceri, să mă bucur de liniște, să pot răspunde mesajelor, să am o zi pentru sufletul meu, fără agitație și nebunie în jur. Iubesc ambele ipostaze. Uneori e nevoie și un respiro pentru a putea continua, mai ales că mă așteaptă luni pline, cu filmări, expoziții, proiecte” mărturisește, cu sinceritate, celebrul cântăreț.

Fuego, carte de suflet lansată chiar de ziua lui de naștere: „Nu am un stil anume, nu am pretenții că aș fi scriitor”

Dar nu va sta chiar degeaba, pentru că azi, de ziua lui, Fuego va lansa o super carte. O carte de suflet ce vine însoțită de un CD cu toate piesele lansate în ultimii doi ani. O carte cu confesiuni simple, cu trăirile unui om muncitor și serios. Pe scurt, este vorba despre viața și trăirile unui artist complet.

„Dar, de ziua mea, lansez o super carte alături de Bookzone. Este vorba despre o carte de suflet, cu gândurile mele despre viață și despre oameni speciali din viața mea, care e însoțită de un cd aparte, cu toate piesele pe care le-am lansat în pandemie, în ultimii doi ani. Cartea este deschisă, ca și mine, fiecare regăsindu-se măcar într-o frază de-a mea. Nu am un stil anume. Nu am pretenții că aș fi scriitor.

Este doar un volum al trăirilor unui artist, unui om simplu care are o profesie publică, de peste 30 de ani și pe care-l iubesc alți oameni pentru ce este și ce dăruiește, reușind să-i aducă la sala de spectacol și să se mențină în atenția, trecând peste trenduri muzicale, valuri și alte inutile răutăți. Confesiunile mele sunt simple.

Nu sunt alambicate. Sunt doar trăirile unui om care muncește mult și care a clădit pas cu pas ce este și ce are. Iar la toată ”construcția” asta a mea s-a adăugat dragostea publicului. Îi mulțumesc pentru ce însemn și pentru fidelitatea permanentă. Eu sunt același. Și aici, și pe scenă, și acasă, cu prietenii sau familia mea și în emisiunea pe care o moderez la TVR 2, duminică de duminică, ‘Drag de România mea!’ “, declară, în exclusivitate pentru FANATIK,

Ce spune Fuego despre el, la 46 de ani. Ce sfaturi i-ar da lui Paul din tinerețe

Dacă ar fi să dea timpul înapoi, Fuego spune că ar face fix aceleași lucruri, dar cu alte alegeri și cu alți oameni. Nu ar renunța niciodată să viseze. Ar avea mai puțină încredere în oamenii de lângă el. Iar în cazul în care ar avea din nou succes, spune că și-ar păstra mintea limpede, pentru că se consideră doar un om simplu, care aduce bucurie celor din jur.

„Exercițiul acesta de imaginație nu e chiar așa de ușor cum pare și de multe ori e o capcană în care oamenii pică spunând că ar face fix aceleași lucruri. Da, și eu le-aș face, dar cu alte perspective, cu alte alegeri, cu alți oameni”, a completat artistul.

Fuego ne-a mai povestit că dacă l-ar avea în fața sa pe Paul Surugiu în tinerețe, i-ar zice să nu renunțe la niciun vis pe care îl are și să fie perseverent. Totodată, s-ar sfătui să aibă mai puțină încredere în cei din jurul său, dar să iubească tot ceea ce face.

S-ar mai încuraja să fie stăpân pe sine, să aibă dorința de evoluție, să vrea, să creadă, să asculte, dar mai ales să fie serios. Fără seriozitate, în opinia lui Paul, nu există un rezultat de succes, indiferent de domeniu.

„Să nu fie mai presus de nimeni, pentru că nu e și să nu se considere star, ci un om simplu care dăruiește bucurii celor din jurul său”, spune Fuego.

„Mereu am luptat pentru fiecare vis”

Fuego a visat mereu, lucruri mărețe sau normale și, mai devreme sau mai târziu, acestea s-au îndeplinit. Cea mai mare dorința a lui este să susțină un concert pop-simfonic cu toate colindele și piesele de Crăciun.

„Am multe visuri către care tind, normal, așa cum e în cazul fiecăruia. De obicei, ele nu se destăinuie. Dacă se destăinuie nu se înfăptuiesc și pentru că la fiecare este de muncă, de luptat, de răzbătut. Dar în linii mari, tot ce mi-am dorit cu ardoare s-a îndeplinit.

Visele actuale țin deja de lucruri mai mici, mai pragmatice, de obiecte sau alte povești din zona aceasta, ori de colaborări în plan artistic, concerte, evoluție, proiecte inedite pe care știu sigur că le pot face. Uite, unul dintre vise este acela de a avea un concert pop-simfonic cu toate colindele și piesele mele de Crăciun. Am făcut concert pop-simfonic cu muzica ușoară. Colindele ar suna diferit, într-o locație de poveste din România, cu un decor feeric. Dar nu mă las. Mereu am luptat pentru fiecare vis”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Fuego.

Fuego și peripețiile din vacanțe

La final, Fuego ne povestește despre destinațiile lui favorite de vacanță și ne spune de ce vreau să se reîntoarcă . Mărturisește că are multe locuri minunate de bifat. Îi lipsește timpul pentru a-și organiza o vacanță așa cum își dorește de ani de zile.

De asemenea, își mai dorește să ajungă și în Paris, Istanbul sau în nordul Italiei, la lacurile celebre din zona Milano spre Elveția. Pentru el, ar fi ideal să poată cumpăra timp să își organizeze o vacanță așa cum visează.

Artistul ne-a povestit și una din peripețiile prin care a trecut în vacanțele sale. Paul Surugiu a rămas, la un moment dat, împotmolit în Balcic, Bulgaria.

„Am multe episoade hazlii petrecute în vacanțe. De la români care mă recunosc și care-s tare simpatici, până la povești mai puțin nostime, cu situații mai complicate. Am rămas o dată cu mașina în pană la Balcic. Am avut o mulțime de aventuri până am reușit să-i dăm de cap. Parcă eram într-un film de acțiune. De obicei, ce-mi rămâne impregnat sunt locurile și oamenii… Clipele pe care sigur nu le voi mai putea repeta și care mă încarcă cu energie pentru mulți ani”, declară celebrul cântăreț.