Fosta iubită a lui Musty îl face praf pe fostul concurent de la Survivor România: ”Nu are nicio treabă cu ce înseamnă copiii lui”

Alexandra Crișan, fosta parteneră a lui Musty de la Survivor România (ediția din 2021) a vorbit despre relația pe care o mai are cu acesta, dar și ce noutăți au mai apărut în viața ei în ultima perioadă.

Alexandra, fosta parteneră a lui Musty de la Survivor România 2021 a rupt legătura cu fratele lui Kamara: „Nu este un tată activ”

Fosta concurentă de la X Factor România a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că nu mai are niciun fel de relație cu Musty și asta întrucât nu se implică în creșterea copilului pe care îl au împreună cei doi.

Cântăreața, de profesie notar public, susține că situația e ceva mai complicată, dar că al ei copil este bine și lucrurile sunt în regulă așa cum sunt, chiar dacă fratele lui Kamara nu e prezent în viața acestuia.

„Copilul știe de existența lui, doar că este o situație mai complicată”

”Nu sunt legată în niciun fel de acest subiect. Nu am legătură și nici nu vreau să am. De ce aș păstra legătura când el nu are nicio treabă cu ce înseamnă copiii lui?! Nu este un tată activ și nu se implică în viața lor. El mai are alți doi copiii, dar sunt cu alte două femei. Nu sunt sub aripa mea (n.r. râde). Eu am doar un copil. Mulțumesc lui Dumnezeu!.

Nu vreau să se înțeleagă greșit, noi nu suntem certați, nu ne urâm. Eu, cel puțin, sunt incapabilă de a urî oamenii, doar că nu văd rostul. Nu este o persoană care să-mi priască în vreun anume fel, nu este o persoană care să îmi aducă o energie bună și atunci nu am de ce să păstrez o relație.

Situația este destul de amplă, dar copilul știe de existența lui. Doar că este o situație mai complicată. Eu sunt ok cu treaba asta, copilul este și el ok. Dacă și-ar dori copilul să îl vadă, ar putea.

Adică nu i-am interzis să-l vadă. A fost strict decizia copilului. Are șase ani, deja poate să decidă pe cine vrea să vadă, pe cine nu vrea să vadă. Pe cine vrea să sune sau pe cine nu vrea să sune. Eu nu îi interzic nimic!”, a declarat Alexandra în exclusivitate pentru FANATIK.

„Cu Kamara am mai păstrat legătura”

Cât despre relația cu fostul ei ”cumnat”, blondina a zis că aceasta a rămas la fel. Pe îl admiră foarte tare pentru felul în care se dedică fiului său, Leon, pentru care luptă să se facă bine.

„Cu Kamara am mai păstrat legătura, noi eram prieteni dinainte să-l știu pe Musty. Eu iau oamenii separat, nu i-am luat la pachet. Pe Kamara nu aveam de ce să-l implic pentru că el este el, frate-su este frate-su. Nu pot să-i consider vinovați pe alții pentru ce a făcut el.

El este foarte implicat în ceea ce presupune lupta pentru copilul lui și este admirabil. El are un țel foarte important, de aceea este acolo, la Survivor! Îi doresc succes!”, a adăugat Alexandra.

Atunci când e ocupată, copilul Alexandrei stă cu mama lui. L-a mai luat din când în când la evenimente, dar este obositor pentru el, așa că vedeta preferă să îl lase în grija altcuiva.

Ce spune Alexandra despre băiatul pe care îl are cu Musty. Ce talent are

”Când sunt plecată cu evenimente, copilul stă cu mama mea. L-am luat o perioadă, dar dacă este obositor la vârsta mea, pentru el este și mai greu. Este foarte înțelegător și voios.

Are talent, are voce, dar cred că va ajunge ceva inginer, la robotică, nu știu exact! Face niște desene foarte complicate pentru vârsta lui”, ne-a mai spus Crișan.

Alexandra a mai precizat că s-a retras din lumea mondenă, dar nu s-a oprit din cântat. Aceasta nu își câștigă existența doar din muzică, ci și din meseria ei, de notar. Artista ne-a mai spus că a ținut dintotdeauna la viața ei privată și că tot ce își dorește este să aibă liniște și putere de muncă în continuare.

„M-am retras din mondenitate, nu din cântat”

”Eu acum sunt mai bine ca niciodată, sunt notar de profesie și nu am mai fost activă în media pentru că m-am retras, mi-am văzut de treaba mea. M-am retras din mondenitate, nu din cântat. Am făcut asta pentru că nu mi s-a părut că mă potrivesc de niciun fel în peisajul acesta românesc monden.

La mine apariția pe tv a fost o chestie de început, nu am vrut niciodată să fiu parte din treaba asta. La mine nu a fost o fugă după celebritate, nu mi-am dorit să fiu vreo mondenitate. Nu am vrut să dau posibilitatea oamenilor să intre în viața mea, pentru că eu țin foarte mult la viața mea privată.

La un moment dat a trebuit să accept asta în viața mea pentru că mi-am dorit să mă remarc pe partea aceasta cu cântatul și era inevitabil. Acum am găsit varianta prin pot să-mi văd și de treaba mea liniștită și să și când în același timp. Cânt și săptămânal, am și concerte în țară și în afară. Sunt și songwriter la Hahaha, am piese scrise pentru alți artiști, dar și pentru mine”, a mai povestit fosta parteneră a lui Musty.

„Nu relația cu Musty m-a făcut pe mine să ies pe tv”

”Nu relația cu Musty m-a făcut pe mine să ies pe tv, că nu el era persoana cunoscută în momentul în care noi ne-am combinat. La mine era dorința de concerte, de concursuri la care participam. Musty este o persoană care caută atenție, eu nu! Nu a contat prezența lui să vreau să fiu persoană publică, dar faptul că nu mai este în viața mea a permis să pun în aplicare dorințele mele”, a ținut să precizeze cântăreața.

Contactat pentru un drept la replică referitor la declarațiile pe care le-a făcut Alexandra, Musty a ținut și el să spună că e vorba de chestii private la mijloc și că nu și-ar mai dori să atingă anumite puncte privitor la relația cu fosta.

Reacția lui Musty și dezvăluiri despre relația cu o fostă concurentă de la Survivor România

”Sunt chestii private și nu vreau să detaliez. Nu vreau să ating aceste puncte pentru că sunt mai sensibile”, a spus Musty, comentând afirmațiile Alexandrei Crișan.

a mai mărturisit că este fericit cu noua sa cucerire, o fostă concurentă din primul sezon Survivor, Alice Andrucă, femeie cu care se iubește deja de doi ani li alături de care pare să își fi găsit liniștea.

”Nu sunt în nicio relație. Nu prea… suntem ok, atât pot să zic. Nu avem relație (n.r.: se referă la Alexandra Crișan) Eu sunt cu o fostă concurentă de la Survivor din sezonul 1, Alice Andrucă, de doi ani, de fapt. Cealaltă relație… este doar mama copilului, atât.

Deocamdată nu ne gândim la nuntă, suntem bine așa. Locuim împreună de a început. Ne-am cunoscut de la un proiect pe care îl aveam împreună, de la un podcast și de acolo au crescut alte chestii”, a completat Musty, pentru FANATIK.