Musty, fratele lui Kamara, despre nominalizările pentru eliminare de la Survivor România: ”Se bagă în discuții care nu merită”

Kamara, unul dintre soliștii trupei Alb Negru, participă în jungla din Republica Dominicană la show-ul Survivor România. El a fost nominalizat pentru a doua oară spre eliminare, iar asta l-a înfuriat pe cântăreț foarte tare. Despre prestația lui, dar și despre scandalurile în care a fost implicat, Musty, fratele lui și fost concurent al sezonului doi, face declarații tranșante.

Musty, fratele cântărețului, despre posibila eliminare a lui Kamara de la Survivor

, lucru care îl poate scoate din lupta pentru premiul cel mare.

Votul a venit chiar de la Faimoasa Ada Dumitru, cea care a câștigat duelul pentru imunitate. În schimbul de replici dintre Kamara și Ada s-a implicat și Doc, de aici declanșându-se un întreg scandal.

Contactat de FANATIK, Musty, fratele lui Kamara a făcut primele dezvăluiri despre prestația Faimosului, mai ales că, acum ceva vreme, a fost, la rândul său, concurent în show-ul de supraviețuire din Republica Dominicană.

”L-am avut și pe Kamara pe acolo (n.r. la Survivor), dar nu am prea avut timp să mă uit la tot. Nu am timp nici să mă uit la mine, dar să mă uit la ceilalți… am văzut câte ceva din emisiune.

Pot spune că se descurcă destul de bine, având în vedere că are cu cinci ani mai mult ca mine, chiar se mișcă bine. Este iute. La început am văzut că lumea spunea despre el că nu dă randament pe traseuri, dar s-a dovedit că aduce puncte”, a declarat Musty.

Musty explică care sunt punctele slabe ale lui Kamara

În ceea ce privește plusurile și minusurile solistului de la Alb Negru în cadrul emisiunii de la Pro TV, Musty susține că scandalul poate fi unul din lucrurile care îl pot trimite acasă pe Kamara.

”Plusurile lui vin din faptul că este sportiv, asta îi dă rezistență și în natură și în orice. A fost un sportiv toată viața lui, fotbalist. Are rezistență. Un minus pentru el ar fi că se bagă în discuții care nu merită duse mai departe.

Din păcate nu ai cum să te înțelegi cu toată lumea, asta este în primul rând, mai ales în niște circumstanțe destul de complicate. Totul devine și mai greu, ești mai sensibil la cineva care nu te cunoaște, care nu știe să interpreteze nici gesturile tale, nici vorbele”, a mai punctat fostul concurent de la Survivor și fratele artistului.

Mai mult decât atât, fratele lui Kamara – cei doi nefiind în cele mai bune relații – a explicat că ce se petrece la Survivor România este, de cele mai multe ori, rezultatul mediului în care se petrece show-ul.

”Nu ai cum să controlezi totul, la un moment dat nici nu îți mai dai seama că se uită întreaga țară la tine. Nu mai ții cont de nimic pentru că te obișnuiești atât de tare cu totul, că nu mai bagi în seamă că ești filmat. Devine și prost să te controlezi că sunt camere. Tu trebuie să fii transparent. Când te ascunzi, acolo e fals și greșit”, mai spune fratele lui Kamara despre situația din junglă, vorbind din propria experiență.

”În momentul în care cineva atacă sau se comportă într-un fel nepotrivit față de copilul tău”

. Despre acest aspect, Musty mărtusirește că, deși nu este bine să te consumi, este inevitabili să nu reacționezi când simți că este atacat copilul tău, micuțul pentru care se află, de fapt, Kamara în Republica Dominicană.

”Am văzut faza cu DOC, la Kamara este o situație destul de sensibilă când vine vorba de Leon. Este un tată care, vrei sau nu, suferă din cauza situației copilului său. Indiferent că lumea crede că se duce la emisiuni să se umilească, vreau să văd oameni că, aflați în situația respectivă, nu este ceva ușor de trăit.

Uneori trebuie să cauți orice ajutor posibil și să faci orice este în puterile tale. În momentul în care cineva atacă sau se comportă într-un fel nepotrivit față de copilul tău, orice părinte sare și uită de toate”, a mai explicat Musty, fratele lui Kamara.

”Asta e treabă de băieți mari”

Scandalul cu Doc a luat amploare, el fiind unul dintre cei mai vocali Faimoși ai echipei. Musty ne dezvăluie că se vede de acasă că există niște asperități între cei doi, care, cumva sunt de înțeles, asta pentru că nu te poți face plăcut față de toată familia, ce să mai vorbim de oamenii care nu te cunosc și care, mai ales, nici nu vrei să te cunoască.

”Eu am văzut că DOC este un băiat care nu îl suportă pe fratele meu. Cumva asta este de înțeles pentru că se poate întâmpla în orice mediu, în orice casă.

Se poate să ai un verișor, un frate pe care să nu-l suporți, pur și simplu. Faptul că ăla îl atacă tot timpul sau se ceartă tot timpul este pentru că nu au o relație bună și orice chestie se transformă într-o discuție. Asta e treabă de băieți mari”, a mai adăugat Musty.

Motivul pentru care Kamara a fost nominalizat pentru a doua oară la Survivor România

În premieră pentru FANATIK, fratele lui Kamara spune lucrurilor pe nume. În calitate de fost concurent al emisiunii din Dominicană, el crede că nominalizările pentru eliminare de la Survivor România care au fost făcute aseară au fost făcute pe fondul unor conflicte mai vechi.

”Treaba asta cu nominalizatul colegilor, din ce am văzut, nu a venit de la toată echipa. Mereu va fi o parte cineva din echipă cu care au avut diferite conflicte. Oameni care, în continuare, nu apreciază ceva anume la el, dar asta nu înseamnă că nu îl place toată echipa sau, dacă s-a certat cu DOC, nu înseamnă că echipa s-a pus împotriva sa. Este oricum incontrolabil, plus că face parte din joc. Nu cred că este o strategie sau că el nu se face plăcut, eu cred că pur și simplu nu s-a înțeles cu oamenii respectivi”, a precizat vedeta.

”Partea cea mai complicată din tot jocul este de fapt partea psihologică”

În încheiere, Musty a ținut să îi ofere câteva mici sfaturi lui Kamara. Fostul concurent de la Survivor România consideră că aceste certuri îl vor consuma interior, și, în loc să-l facă câștigător, îl vor face pierzător. Psihicul este mai important decât orice traseu, chiar mai importantă și decât igiena și hrana. Orice poți da uitării, numai frământărilor interioare nu!

”Să nu se mai bage în certuri pentru că asta îl consumă. La mine acesta a fost principalul motiv care m-a făcut să plec de acolo. Nu mai eram în largul meu, nu mai aveam plăcerea. Eu mai rezistam foarte bine până la sfârșitul emisiunii, dar mă săturasem se certurile banale, fără sens.

În momentul în care tu își strici starea pentru că te cerți cu cineva sau nu te înțelegi cu cei din jur, este ceva care te consumă și nu îți mai stă capul la chestiile importante pe care trebuie să le faci: să găsești mâncare, să te concentrezi la traseu și altele. Dacă ai capul liniștit poți duce jocul până la capăt. Partea cea mai complicată din tot jocul este de fapt partea psihologică”, a zis pentru FANATIK fratele lui Kamara.